Piano di evacuazione Vesuvio, al sindaco di Portici non va bene il Piemonte: "Mandateci in Cilento" Il sindaco di Portici, Enzo Cuomo, rispolvera una sua vecchia idea: cambiare il piano di evacuazione per il rischio Vesuvio per quel che riguarda la sua città.

A cura di Redazione Napoli

Enzo Cuomo

A Enzo Cuomo, sindaco di Portici, uno dei comuni dell'area Vesuviana, non piace proprio il Piemonte, l'area indicata dal piano di evacuazione per il rischio Vesuvio. E chiede – lo fa in un'intervista all'agenzia di stampa Adnkronos – che la sua popolazione venga spedita altrove, ovvero in Campania ed esattamente in Cilento. La sortita arriva dopo la recente scossa di terremoto magnitudo 3.1 registrata proprio alle falde del vulcano napoletano.

La richiesta di Cuomo non è odierna, è datata addirittura 2019 : già all'epoca chiese al dipartimento della Protezione Civile e alla Regione Campania che i porticesi fossero essere destinati al Cilento, nella profonda provincia di Salerno anziché nella regione nordoccidentale come invece indica il piano: «molti cittadini di Portici hanno casa nel Cilentano e dal punto di vista morfologico il Cilento è più simile a Portici».

Rischio eruzione Vesuvio, il piano di evacuazione

Il piano per gli sfollati del rischio Vesuvio, predisposto dalla Protezione civile Nazionale di concerto con la Regione Campania prevede per ogni regione italiana un gemellaggio con una cittadina della zona Vesuviana:

Abruzzo, Terzigno

Basilicata, Boscotrecase

Calabria, Boscoreale

Emilia-Romagna, Ercolano

Friuli Venezia Giulia, Palma Campania

Lazio, Ottaviano

Liguria, Cercola

Lombardia, Torre del Greco, Somma Vesuviana

Marche, Poggiomarino

Molise, Massa di Somma

Piemonte, Portici

Puglia, Torre Annunziata, San Sebastiano al Vesuvio

Sardegna, Pompei

Sicilia, Scafati, Trecase

Toscana, San Giorgio a Cremano

Trentino Alto Adige, Pollena Trocchia

Umbria, San Gennaro Vesuviano

Valle d’Aosta, Nola

Veneto, San Giuseppe Vesuviano, Sant’Anastasia, Enclave di Pomigliano d’Arco