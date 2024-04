Manifestazione anti-Nato e pro Palestina a Napoli, scontri con la polizia in via Toledo: “Otto attivisti feriti” Sono stati respinti con una carica di alleggerimento alcuni dei manifestanti che, questo pomeriggio, hanno sfilato lungo via Toledo per raggiungere il San Carlo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Scontri tra polizia e manifestanti nel pomeriggio di oggi lungo via Toledo, in occasione della manifestazione anti-Nato e pro Palestina annunciata nelle scorse ore: quando il corteo è arrivato all'ingresso di piazza Trieste e Trento ha trovato ad aspettarlo il cordone della Polizia di Stato; una cinquantina di persone che erano in testa hanno provato a forzarlo e, in risposta, è partita una carica di alleggerimento coi manganelli. Otto manifestanti, segnala Potere al Popolo, sono rimasti feriti; due di questi sono stati colpiti alla testa.

I manifestanti, circa 200, sono partiti dalla chiesa di Sant'Anna di Palazzo e hanno sfilato lungo via Toledo; dopo una prima sosta in piazzetta Matilde Serao hanno proseguito verso piazza del Plebiscito, con l'intenzione di raggiungere il teatro San Carlo, dove oggi è previsto il concerto per il 75 anni della Nato. L'area è stata nelle scorse ore completamente blindata dalle forze dell'ordine: anche in previsione di iniziative del genere, i poliziotti hanno disposto presidi lungo le principali via di accesso e nei pressi del teatro.

In altri video si vede che dal gruppo di manifestanti, bloccati prima di piazza Trieste e Trento, viene lanciato un fumogeno oltre gli agenti in tenuta antisommossa e verso i veicoli della Polizia. Durante i momenti di tensione erano presenti in zona numerosi turisti, inizialmente agitati nel vedere gli scontri ma che poi si sono resi conto di essersi trovati nel mezzo di una manifestazione. Dopo i tafferugli i manifestanti sono tornati verso il Rettorato della Federico II, stamattina occupato da una delegazione della Rete studentesca per la Palestina.

In un comunicato, Potere al Popolo segnala che 8 attivisti sono rimasti feriti, due dei quali colpiti al volto e alla testa. Si legge nella nota:

Ancora una volta violenza e repressione in risposta a coloro che si mobilitano contro la guerra.

In occasione del 75 anniversario dalla fondazione della Nato e delle celebrazioni previste per le 18 al Teatro San Carlo vanno avanti da giorni prescrizioni e intimidazioni atte a limitare gli spazi democratici del dissenso di coloro che si mobilitano contro la guerra. La tensione di questi giorni è culminata in violente cariche a danno del presidio bloccato a Via Toledo. Al momento si contano circa 8 feriti, di cui due colpiti al volto e alla testa.