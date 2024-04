video suggerito

Scossa di terremoto ai Campi Flegrei alle 19,44: epicentro tra Pozzuoli e Bagnoli, magnitudo 2 Scossa di terremoto ai Campi Flegrei alle 19,44. Il sisma a 1,6 chilometri di profondità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una scossa di terremoto è stata registrata ai Campi Flegrei nel pomeriggio di oggi, attorno alle ore 19,44. I sismografi dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, hanno individuato il sisma ad una profondità attualmente stimata di 1,6 chilometri. L'epicentro attualmente è stato localizzato tra il Comune di Pozzuoli e il quartiere di Bagnoli a Napoli. La magnitudo non è stata ancora resa nota. Al momento non si registrano danni a cose o persone.

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato che "a partire dalle ore 19:44 è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei con magnitudo massima preliminare Md = 2.0 ±0.3. L’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli, si legge in una nota, "segue da vicino l’evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno".