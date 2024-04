A Napoli si gira il nuovo spot della Fiat Panda: set sul Lungomare di via Caracciolo

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Il nuovo spot pubblicitario della Fiat Panda si gira a Napoli. Scelta anche la location. Set sul Lungomare di via Caracciolo con i mezzi di scena, che recentemente ha ospitato la tre giorni del Racing Show con auto d'epoca e da corsa antiche. Il capoluogo partenopeo conferma quindi la sua appetibilità per i grandi marchi. Dopo le riprese dello spot della Nike in piazza Municipio, anche la Fiat, la casa automobilistica italiana che fa parte del gruppo Stellantis, sceglie Napoli per girare una sua pubblicità.

Il video pubblicitario sulla Fiat Panda in via Caracciolo

La richiesta per girare lo spot della Fiat Panda è arrivata all'Ufficio Cinema del Comune di Napoli ad inizio aprile. Un breve video nello scenario del Lungomare di via Caracciolo, con lo sfondo mozzafiato del Golfo di Napoli, incorniciato dal Vesuvio, e dall'isola di Capri e dal promontorio di Posillipo, potrà, quindi, celebrare l'auto superutilitaria prodotta dalla casa automobilistica di Torino tra le più famose al mondo. Della Panda, in oltre 40 anni della sua storia, dal 1980 ad oggi, si contano oltre 8 milioni e mezzo di vetture prodotte, in 3 versioni.

A marzo Nike aveva scelto piazza Municipi

Solo poche settimane fa, un altro grande colosso dell'industria mondiale, come Nike aveva scelto Napoli per girare uno dei suoi spot. Un video prodotto da Think Cattleya srl, la casa di produzione pubblicitaria del gruppo Cattleya, con auto e moto di scena a due passi da Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli. Tra i luoghi scelti per il set, in quel caso, il tratto della piazza compreso tra via Verdi e via Ruggero Leoncavallo, dove si trova l'ex palazzo della Banca di Roma, attualmente in ristrutturazione e destinato a diventare un hotel a 5 stelle di lusso.