A Napoli si gira lo spot della Nike: set in piazza Municipio con auto e moto di scena Lo spot pubblicitario, prodotto da Think Cattleya srl, in piazza Municipio, davanti alla Fontana del Nettuno.

A cura di Pierluigi Frattasi

A Napoli si gira il nuovo spot della "Nike", il colosso americano delle scarpe e dell'abbigliamento sportivi. Una mega-produzione per lo spot pubblicitario, prodotto da Think Cattleya srl, la casa di produzione pubblicitaria del gruppo Cattleya, con tanto di auto e moto di scena. Per la location, a quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate, è stata scelta piazza Municipio. Il set dovrebbe essere allestito nel tratto compreso tra via Verdi e via Ruggero Leoncavallo, dove si trova l'ex palazzo della Banca di Roma, attualmente in ristrutturazione. Dovrebbe, infatti, diventare un hotel a 5 stelle di lusso, nell'ambito della catena W Hotel Lifestyle a 5 stelle di Marriott, colosso americano dell'accoglienza, in collaborazione con Solido S.p.A della famiglia D'Avanzo. Il grand hotel con camere di lusso, ristorante esclusivo e area fitness dovrebbe aprire i battenti nei prossimi mesi.

Lo spot della Nike in piazza Municipio

Per quanto riguarda lo spot pubblicitario della Nike, a quanto apprende Fanpage.it, il video dovrebbe riprendere una scena in cui un'auto e una moto, partono dal lato destro di Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli, all'altezza dell'incrocio tra via Verdi e via Paolo Emilio Imbriani, per andare in direzione del Castel Nuovo, il Maschio Angioino. I due veicoli di scena dovrebbero poi fermarsi all'incrocio con via Leoncavallo, all'altezza della fermata Municipio della Metropolitana Linea 1. Proprio di fronte, in linea d'aria, alla Fontana del Nettuno, che si trova in piazza. Per l'occasione, il Comune di Napoli ha deciso di sospendere lo stazionamento dei taxi che si trova proprio in zona, che sarà spostato provvisoriamente, solo per il periodo delle riprese, in un'area adiacente sulle strisce blu.