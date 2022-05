A Napoli apre il W Hotel Lifestyle a 5 stelle di Marriott con ristorante di lusso a piazza Municipio L’annuncio del gruppo americano: “Sarà pronto nel 2024”. All’interno un ristorante esclusivo, un W Lounge e un centro fitness FIT.

A cura di Pierluigi Frattasi

In piazza Municipio arriva il W Hotel Lifestyle a 5 stelle di Marriott, colosso americano dell'accoglienza, in collaborazione con Solido S.p.A della famiglia D'Avanzo. Il grand hotel con camere di lusso, ristorante esclusivo e area fitness aprirà i battenti nel 2024, come ha annunciato ufficialmente il gruppo Marriott International, Inc. A Napoli è il primo albergo di questo tipo di Marriott, che è comunque già presente con il vicino Hotel Renaissance-Mediterraneo, di Toto Naldi. Altri W Hotel hanno aperto a Roma e Firenze nel 2021, mentre assieme all'albergo di Napoli aprirà anche quella di Milano-Duomo.

Albergo di lusso con ristorante e centro fitness

Il W Hotel Napoli, come anticipato da Fanpage.it, sorgerà all'interno dell'ex sede della Banca di Roma, poi assorbita da Unicredit, di via Verdi 31, a pochi passi da Palazzo San Giacomo e dal Maschio Angioino. Il tutto a pochi metri dal Molo Beverello e facilmente raggiungibile anche grazie alla vicina fermata delle metropolitane Linea 1 e 6. L'albergo dovrebbe disporre di 78 camere, comprese 17 suite, molte delle quali offrono terrazze private. Il nuovo mega-hotel si aggiungerà agli altri alberghi di lusso partenopei a 5 stelle, come il Grand Hotel Vesuvio sul Lungomare, il Romeo, il Parker’s e il Britannique in Corso Vittorio Emanuele. Il Romeo e il Parker’s sono anche gli unici due alberghi con ristorante stellato.

La trasformazione degli interni è stata affidata al Rockwell Group, specializzato nella progettazione e nell'arredamento dei più importanti hotel del mondo, da Las Vegas a Tokyo. All'interno dell'albergo partenopeo i progetti prevedono un ristorante esclusivo, un W Lounge e un centro fitness FIT. “Siamo così orgogliosi che il marchio W sia arrivato a Napoli. L'hotel fornirà un nuovo hub sociale sia per la gente del posto che per i turisti quando visiteranno la meravigliosa Napoli, Sorrento e la Costiera Amalfitana”, ha spiegato Manuel d'Avanzo, responsabile dello sviluppo del Gruppo Solido S.p.A, in un intervento alla Marriott.