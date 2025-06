Un’auto in fiamme in Piazza del Municipio a Napoli: paura tra i passanti Una Fiat Panda in fiamme a due passi dal Maschio Angioino: ipotesi corto circuito. La colonna di fumo ben visibile anche a distanza di qualche chilometro. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un'automobile in fiamme in Piazza Municipio a Napoli, a due passi dal Maschio Angioino: tanta paura tra i presenti ma, a parte la distruzione della vettura, le fiamme non hanno causato feriti. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per spegnere le fiamme, ma per la Fiat Panda non c'è stato nulla da fare, le lingue di fuoco l'hanno letteralmente divorata. Qualcuno si è affacciato dai balconi anche a grande distanza, perché la nube nera, nonostante si fosse in tarda ora, era ben visibile anche a qualche chilometro.

Tutto è accaduto di fronte la filiale della banca Credem, dove qualche settimana fa si era aperta una voragine nel manto stradale: la Fiat Panda è andata in fiamme in poco tempo, generando anche una serie di "scoppi" che hanno spaventato passanti e residenti. Dopo l'allarme, sono arrivati due mezzi dei vigili del fuoco, che hanno domato l'incendio prima che le fiamme si estendessero ad edifici o vetture limitrofe. Forze dell'ordine che invece sono giunte per mettere in sicurezza l'area e gestito il traffico, visto che la zona è particolarmente frequentata per raggiungere il Lungomare e via Toledo, epicentri della movida notturna. Da chiarire invece le cause dell'incendio: forse un corto circuito, o comunque un guasto, potrebbe aver causato la scintilla "fatale" che ha di fatto causato l'incendio che in poco tempo ha divorato l'automobile. Le immagini dell'auto in fiamme sono poi finite anche in Rete, visti i tanti passanti che in quel momento si trovavano sul posto. Anche il deputato Francesco Emilio Borrelli, dell'Alleanza Verdi-Sinistra, le ha a sua volta ricondivise sui propri canali social.