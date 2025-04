video suggerito

Voragine in piazza Municipio, si indaga sull'ipotesi banda del buco Dopo il cedimento, c'è l'ipotesi banda del buco: nel sottosuolo anche un cunicolo di servizio nei pressi della voragine, a pochi metri da 2 banche.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La mini voragine nella mattina di mercoledì 2 aprile 2025. Foto Giuseppe Cozzolino / Fanpage.it

Ancora una mattinata di caos traffico nella zona di piazza del Municipio a Napoli a causa della voragine apertasi nella giornata di ieri, che ha costretto a chiudere il tratto della strada interessato in attesa dei lavori di ripristino. Intanto, però, sembrerebbero emergere nuovi scenari: la voragine infatti potrebbe essere stata infatti causata da una banda "impegnata" a raggiungere le vicine filiali di banca, distanti solo pochi metri. Fanpage.it ha appreso l'indiscrezione, per ora non ufficializzata dalle forze dell'ordine, direttamente sul posto. Voragine che dovrebbe essere chiusa e messa in sicurezza entro la giornata di oggi.

Ipotesi banca del buco: nel mirino le due banche presenti

Sembrerebbe, infatti, che sotto il punto in cui il manto stradale ha ceduto, ovvero all'altezza delle strisce pedonali che collegano via Vittorio Emanuele III dall'angolo con via Santa Brigida all'ingresso del Maschio Angioino, si troverebbe un cunicolo di servizio, all'interno del quale alcuni malviventi stavano scavando presumibilmente per raggiungere una delle due banche che si trovano proprio a pochi metri dalla voragine: le filiali della Credem e della Mediobanca Premier. A quanto pare, mentre scavavano all'interno del cunicolo, i malviventi potrebbero aver inavvertitamente danneggiato la volta che si trova appena al di sotto del manto stradale, facendola crollare e creando il cedimento strutturale dell'asfalto. Per ora una ipotesi, sulla quale le forze dell'ordine stanno cercando di fare chiarezza.

Disagi al traffico, deviato anche il percorso dell'R2

Voragine che, una volta apertasi, ha obbligato le forze dell'ordine a chiudere il tratto di strada interessato al cedimento, causando anche diversi disagi alla circolazione: il traffico in direzione del teatro San Carlo viene deviato su Via Santa Brigida (nessun problema, invece, per chi arriva da quella direzione verso Municipio), mentre gli autobus sono stati deviati. In particolare l'R2, l'autobus più utilizzato da chi si sposta in centro tra la stazione di piazza Garibaldi e fino a via Toledo, attraversando tutto il Rettifilo, arrivato in piazza Borsa devia su via Agostino Depretis (invece di risalire per via Sanfelice e girare su via Medina, dove si trova la Questura, e da lì verso il San Carlo), per poi salire dal lato destro di piazza Municipio e iniziare, quindi, il percorso di ritorno ripartendo da via Medina. Di fatto, sono soppresse sia le fermata d'andata sia quelle di ritorno a partire da piazza Municipio e fino al Teatro San Carlo.