Auto si incendia e distrugge le colonnine elettriche di ricarica: paura all’area di servizio San Nicola in autostrada

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno prontamente estinto il rogo. Le fiamme, però, hanno distrutto l’auto interessata, le colonnine elettriche di ricarica e la pensilina di copertura.

L’incendio sull’area di servizio San Nicola Ovest sull’Autostrada A1

Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi, lunedì 8 giugno, sull'area di servizio San Nicola Ovest dell'Autostrada del Sole A1, in direzione Sud, nel territorio della provincia di Caserta, dove un'automobile in sosta è stata improvvisamente interessata dall'incendio, cha ha creato non pochi danni. A lanciare l'allarme, intorno alle ore 12 odierne, sono stati i proprietari della vettura, alimentata a gasolio, che hanno notato il fumo e le fiamme uscire dall'abitacolo.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta – nella fattispecie una squadra proveniente dal distaccamento di Marcianise – che si sono subito adoperati per estinguere il rogo; quando i pompieri sono arrivati sul posto, le fiamme avevano già completamente avvolto l'automobile e si erano propagate anche alle colonnine di ricarica per le auto elettriche e alla pensilina di copertura, che sono state pesantemente danneggiate e distrutte dal rogo. I vigili del fuoco si sono adoperati per spegnere le fiamme, riuscendo a estinguerle e a limitare così i danni sia per le altre vetture in sosta nell'area di servizio, sia per la circolazione stradale. Per fortuna, oltre a provocare i danni sopracitati e un comprensibile spavento, l'incendio non ha fatto registrare feriti.