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Auto si incendia e distrugge le colonnine elettriche di ricarica: paura all’area di servizio San Nicola in autostrada

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno prontamente estinto il rogo. Le fiamme, però, hanno distrutto l’auto interessata, le colonnine elettriche di ricarica e la pensilina di copertura.
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A cura di Valerio Papadia
L’incendio sull’area di servizio San Nicola Ovest sull’Autostrada A1
L’incendio sull’area di servizio San Nicola Ovest sull’Autostrada A1

Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi, lunedì 8 giugno, sull'area di servizio San Nicola Ovest dell'Autostrada del Sole A1, in direzione Sud, nel territorio della provincia di Caserta, dove un'automobile in sosta è stata improvvisamente interessata dall'incendio, cha ha creato non pochi danni. A lanciare l'allarme, intorno alle ore 12 odierne, sono stati i proprietari della vettura, alimentata a gasolio, che hanno notato il fumo e le fiamme uscire dall'abitacolo.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta – nella fattispecie una squadra proveniente dal distaccamento di Marcianise – che si sono subito adoperati per estinguere il rogo; quando i pompieri sono arrivati sul posto, le fiamme avevano già completamente avvolto l'automobile e si erano propagate anche alle colonnine di ricarica per le auto elettriche e alla pensilina di copertura, che sono state pesantemente danneggiate e distrutte dal rogo. I vigili del fuoco si sono adoperati per spegnere le fiamme, riuscendo a estinguerle e a limitare così i danni sia per le altre vetture in sosta nell'area di servizio, sia per la circolazione stradale. Per fortuna, oltre a provocare i danni sopracitati e un comprensibile spavento, l'incendio non ha fatto registrare feriti.

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