video suggerito

Ormeggi abusivi, ombrelloni e sdraio fittati illegalmente: blitz della Finanza sul Lungomare di Napoli Operazione della Guardia di Finanza sul Lungomare di Napoli: i militari hanno smantellato ormeggi abusivi e sequestrato sdraio e ombrelloni fittati illecitamente. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una vasta operazione quella portata a termine nella mattinata di oggi, venerdì 4 luglio, dal Reparto Aeronavale della Guardia di Finanza sul Lungomare di Napoli: i militari delle Fiamme Gialle hanno smantellato ormeggi abusivi e sequestrato lettini e ombrelloni che venivano fittati illegalmente.

Nella fattispecie, questa mattina, in via Caracciolo, nello specchio d'acqua antistante il consolato degli Stati Uniti d'America, gli uomini del Reparto Aeronavale di Napoli, unitamente a quelli del I Gruppo Napoli, hanno smantellato numerosi ormeggi abusivi. Le operazioni si sono svolte grazie all'impiego del Nucleo Sommozzatori della Guardia di Finanza che, grazie a un pontone messo a disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sul quale è stata posizionata una gru, che ha permesso di rimuovere "corpi morti", catene, cime e tutte le attrezzature utilizzate dagli abusivi per realizzare gli ormeggi.

I militari della Guardia di Finanza sono intervenuti anche al cosiddetto "Lido Mappatella", nota spiaggia del Lungomare partenopeo, dove un uomo è stato sorpreso mentre affittava, senza alcun titolo e, dunque, in maniera del tutto illecita, sedie sdraio e ombrelloni, che sono stati sequestrati; per l'uomo è scattata una multa di 5mila euro. Le operazioni si sono svolte con la collaborazione della Capitaneria di Porto, che ha assicurato la sicurezza della navigazione.