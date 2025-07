A Napoli si rifà via Toledo con la pietra lavica: lavori da novembre per 3 anni

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Partono a novembre i lavori per rifare via Toledo, la famosa strada dello shopping del centro di Napoli. I marciapiedi saranno rimessi a nuovo. Le mattonelle sostituite con la pietra lavica. I lavori dureranno 1000 giorni, circa tre anni, e saranno eseguiti a step, in modo da non dover chiudere tutta la strada. Il progetto prevede il restyling del tratto di strada tra piazza Carità e piazza Trieste e Trento. Il costo dell'operazione è di oltre 3 milioni. Il progetto di manutenzione è stato approvato dalla giunta guidata dal sindaco Gaetano Manfredi. Intervento fortemente voluto dall'assessore Edoardo Cosenza e dal presidente della commissione viabilità Nino Simeone, anche per le condizioni disastrate in cui si trovava il manto stradale, rifatto circa 12 anni fa.

Quando partono i lavori per rifare via Toledo a Napoli

Il Servizio Strade prevede di pubblicare la gara per l’affidamento dei lavori entro agosto con l’obiettivo di aprire il cantiere entro novembre 2025. La Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria di via Toledo, tratto compreso tra piazza Carità e piazza Trieste e Trento. L’intervento è finanziato con i fondi del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli per 3.277.022,73 euro.

Il sindaco Gaetano Manfredi ha spiegato:

“Con i lavori in via Toledo continua l’impegno dell’Amministrazione per intensificare la manutenzione stradale cittadina al fine di migliorare la vivibilità e la sicurezza urbana. Tra le altre, via Toledo è uno snodo cruciale per la mobilità, oltre che un'asse fondamentale per cittadini e turisti. La presenza di siti di interesse culturale e di attività commerciali attira, ogni giorno, migliaia di persone. Dopo vari problemi burocratici, interveniamo per ripristinare le condizioni dell'area ed eliminare le situazioni di immediato pericolo. Le strade cittadine meritano la nostra più completa attenzione e un impegno concreto nella manutenzione”.

Mentre l'assessore alle Infrastrutture, Edoardo Cosenza, ha aggiunto:

“Una delle strade simbolo di Napoli è oggi in condizioni tali da creare disagio, ma grazie ai fondi disponibili sarà possibile rifare completamente i marciapiedi in pietra lavica. I lavori dureranno circa 1.000 giorni, procederanno per tratti senza mai precludere la percorribilità pedonale e dei mezzi di servizio”.

Simeone: "Troppe persone inciampate e cadute a via Toledo, giusto rifarla"

Nino Simeone, presidente della commissione viabilità del Comune che fin dall'inizio si è attivato per ripristinare il manto stradale, non ha dubbi:

Nessuno venisse a dire che non c'era bisogno di intervenire su via Toledo! Migliaia di persone al giorno la percorrono e tantissimi gli episodi di cadute dovute ai vari dissesti di quei maledetti mattoncini che mai sarebbero dovuti essere posizionati. Migliorerà anche l'illuminazione e poi si dovrà procedere ad un accordo con le attività commerciali presenti, soprattutto quelle che fanno food, per garantire la pulizia del marciapiedi e dei contenitori in loro possesso. Da soli è impossibile riuscirci. Proporrò agli assessori di trovare un'intesa scritta con questi esercizi commerciali perché in alcuni momenti diventa un porcile quella strada. Asìa dovrà migliorare, ma dovranno farlo tutti gli attori protagonisti di quello spettacolo indecoroso che diventa via Toledo.