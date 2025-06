video suggerito

Cadavere recuperato in mare a Mergellina, identificazione in corso Un cadavere è stato recuperato questa mattina, 29 giugno, in mare a Mergellina, a Napoli; in corso le operazioni per l'identificazione.

A cura di Nico Falco

Un cadavere è stato individuato in mare a Mergellina poco prima delle 9 di oggi, 29 giugno; per le operazioni di recupero, difficili per la posizione, sono intervenuti i sommozzatori dei Vigili del Fuoco col supporto delle squadre di terra, l'intervento è stato coordinato dalla Capitaneria di Porto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell'ordine, sono stati avviati i rilievi del caso. Al momento le cause del decesso non sono note, l'identificazione è in corso.