Funicolari di Montesanto e Mergellina chiuse contemporaneamente, manca il personale

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Ferme per problemi tecnici contemporaneamente le Funicolari di Montesanto e Mergellina a Napoli. I due impianti hanno sospeso totalmente le corse a partire dalle 14,10 perché manca il personale, nello specifico i capiservizio. Per quella di Mergellina è stata attivata dalle 15,20 la navetta bus sostitutiva 621 che porta fino a via Manzoni con corse fino alle ore 20,00. L'interruzione sui due impianti a fune si è verificata improvvisamente oggi pomeriggio, giovedì 19 marzo, come comunica Anm, l'azienda napoletana della mobilità di proprietà del Comune di Napoli che gestisce le due funicolari.

La Funicolare di Montesanto chiuderà per lavori di manutenzione ventennale entro quest'estate, come anticipato da Fanpage.it. Saranno sostituiti sia i binari che i motori dell'argano. La fase di approvvigionamento dei materiali è già partita, i lavori veri e propri potrebbero durare tra i 6 e gli 8 mesi, secondo il cronoprogramma allegato al capitolato d'appalto, compresi i collaudi. La Funicolare, quindi, se non ci saranno imprevisti, potrebbe restare chiusa a partire da questa estate e riaprire all'inizio del 2027. Il Comune e l'Anm hanno comunque avuto una proroga per i lavori che scade il 7 aprile 2027. L'importo dell'intervento è di 18,8 milioni di euro. Inizialmente erano finanziati con un mutuo della Bei da 8 milioni circa, ma i costi sono lievitati a causa della crisi Covid e per le crisi internazionali. La revisione ventennale prevede la sostituzione complessiva di tutte le componenti e apparecchiature dell'impianto. Le stazioni a valle e intermedia, realizzate per la maggior parte in profilati metallici e da strutture in cemento armato, saranno rilevate e verranno ripristinati gli elementi che mostrano segni di degrado. Non sarà sostituita, invece, la fune traente di 40 millimetri, tipo Seale a 186 fili a sei trefoli, perché "non presenta diminuzioni di sezione o condizioni specifiche tali da richiedere lo sua dismissione".