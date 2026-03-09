napoli
video suggerito
video suggerito
Trasporto pubblico a Napoli

La Funicolare di Montesanto chiude per manutenzione, Cosenza: “Lavori entro l’estate”

La Funicolare di Montesanto chiuderà per i lavori di manutenzione ventennale. Costo 18,8 milioni. Potrebbe restare ferma per 6-8 mesi.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Pierluigi Frattasi
0 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Trasporto pubblico a Napoli

"La Funicolare di Montesanto chiuderà per lavori di manutenzione ventennale entro l'estate". Ad annunciarlo a Fanpage.it è l'assessore alle Opere Pubbliche, Edoardo Cosenza. "L'opera è interamente finanziata – spiega Cosenza – e la prima fase dell'approvvigionamento del materiale è già iniziata. L'impresa incaricata, che ha vinto l'accordo quadro, sta acquistando motori, cavi, binari e tutto il necessario. I lavori partiranno quando l'approvvigionamento sarà completato. Non c'è ancora una data precisa, ma contiamo entro l'estate".

La Funicolare chiuderà per consentire l'intervento di ammodernamento. Non sarà possibile, infatti, eseguire i lavori con l'impianto aperto al pubblico, considerato che sono particolarmente impattanti e bisognerò sostituire sia i binari che i motori dell'argano. Al momento, considerato che la fase di approvvigionamento è già partita – quella più lunga – i cantieri veri e proprio potrebbero durare tra i 6 e gli 8 mesi, secondo il cronoprogramma allegato al capitolato d'appalto, compresi i collaudi. La Funicoare, quindi, se non ci saranno imprevisti, potrebbe restare chiusa a partire da questa estate e riaprire all'inizio del 2027. Il Comune e l'Anm hanno comunque avuto una proroga per i lavori che scade il 7 aprile 2027.

I lavori costeranno 18,8 milioni di euro. Inizialmente erano finanziati con un mutuo della Bei da 8 milioni circa, ma i costi sono lievitati a causa della crisi Covid e per le crisi internazionali. La progettazione è stata affidata a Adyton Ingegneria Srls per 100mila euro circa. I lavori veri e propri sono affidati alla Rti Graffer srl e Medtec srl. Il 21 luglio scorso la Adyton ha trasmesso il progetto esecutivo. Il Comune ha reperito i fondi da mutui dormienti di Cassa Depositi e Prestiti.

Leggi anche
Accoltella sconosciuta sul bus in via Simone Martini al Vomero: arrestato, rischia il linciaggio. L'ha fatto senza un motivo

La storia della Funicolare di Montesanto

L'impianto di Montesanto-Morghen fu inaugurato il 30 maggio 1891. La linea ha una lunghezza di 824 metri e una pendenza media del 20,84%, con una capacità massima di 300 passeggeri per treno e collega il Vomero alla metro Linea 2 di Montesanto e alle linee Cumana e Circumflegrea di Eav. La funicolare e dotata di due treni, uno che sale e l'altro scende. Ogni treno è composto di due vetture con 8 ruote, per assicurare il massimo comfort dei passeggeri e per trasmettere le minime vibrazioni alla linea, e 4 freni che intervengono in caso di rottura della fune, in caso di eccesso di velocità o in caso di comando manuale graduale o di urgenza. In caso di mancanza di tensione, la funicolare può essere mossa a metà velocità da uno dei due argani (principale o riserva) alimentati da un gruppo Diesel-dinamo. "L’impianto – si legge nei documenti – durante il decorso esercizio non ha presentato anomalie o inconvenienti e, l’esercizio è stato regolare, come sono stati regolarmente eseguiti i lavori di manutenzione secondo quanto indicato nel Manuale di manutenzione dell’impianto e secondo quanto integrato dal Direttore di Esercizio". Negli scorsi anni sono stati fatti già vari interventi tra i quali, l'installazione di nuovi motori elettrici di trazione, una nuova puleggia motrice, due nuovi riduttori, la manutenzione straordinaria della stazione intermedia e della galleria e il completamento delle opere elettromeccaniche.

In cosa consistono i lavori di manutenzione

La revisione ventennale prevede la sostituzione complessiva di tutte le componenti e apparecchiature dell'impianto. Le stazioni a valle e intermedia, realizzate per la maggior parte in profilati metallici e da strutture in cemento armato, saranno rilevate e verranno ripristinati gli elementi che mostrano segni di degrado. Non sarà sostituita, invece, la fune traente di 40 millimetri, tipo Seale a 186 fili a sei trefoli, perché "non presenta diminuzioni di sezione o condizioni specifiche tali da richiedere lo sua dismissione".

I lavori prevedono l'accertamento del “buono stato di efficienza” delle Opere Civili in cemento armato e carpenteria metallica, la revisione delle apparecchiature meccaniche e sostituzione se ne ricorre il caso, la sostituzione degli equipaggiamenti elettrici ed elettronici, un nuovo piano dei controlli non distruttivi e prove. L'adeguamento dell’impianto di distribuzione elettrica, la nuova valutazione del rischio incendio. E, ancora, nuovi motori principale e riserva. L'aggiornamento del circuito di sicurezza e dei circuiti idraulici e pneumatici. Nonché un nuovo motore di recupero. Saranno sostituiti i motori dell'argano sia il principale che quello di riserva.

Immagine
Attualità
Trasporti
0 CONDIVISIONI
Immagine
Ragazzo di 19 anni con la gola tagliata al Pronto Soccorso di Villaricca: rischia la vita
Indagine dei carabinieri, ipotesi incidente domestico
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views