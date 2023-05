Ilary Blasi, diva dark all’Isola dei Famosi: nella quinta puntata indossa il top con le ‘spine’ Lunedì 15 maggio è andata in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi, dove Ilary Blasi ha stupito il pubblico con un look ‘edgy’ che lasciava le spalle nude.

A cura di Beatrice Manca

foto via Instagram @laurabarenghi

Dal bianco candido al total black. Ilary Blasi ha stupito di nuovo i telespettatori dell'Isola dei Famosi con un nuovo cambio di stile. Lunedì 15 maggio è andata in onda la quinta puntata del survival show di Canale 5: la conduttrice, appena rientrata da un weekend insieme alla figlia Chanel, ha sfoggiato un look con spalle nude e ‘punte' sul top.

Ilary Blasi in total black per la quinta puntata dell'Isola

Ilary Blasi ha passato il weekend in Svizzera per festeggiare il compleanno della figlia Chanel: su Instagram ha condiviso alcuni teneri ricordi della figlia, inclusa una foto dei tempi della gravidanza. Tornata negli studi dell'Isola dei Famosi, la conduttrice ha deciso di stupire il pubblico con un look ‘edgy' dagli accenti vagamente punk. Ha indossato un paio di pantaloni neri a zampa e un top coordinato che lasciava le spalle nude. La particolarità del look? Le applicazioni tridimensionali con delle ‘punte', come tante stelline nere cucite sul petto e sulle spalle.

Ilary Blasi con un top Annakiki via Instagram

Chi veste Ilary Blasi all'Isola dei Famosi

Il top indossato da Ilary Blasi è firmato Annakiki e fa parte della collezione Autunno/Inverno 2022-23. Ancora una volta il look è stato curato dalle fidate stylist Silvia Giacò e Elena Paleari, mentre Laura Barenghi si è occupata del make up glamour con occhi in primo piano. L'hair stylist Alessia Solidani invece ha realizzato la piega liscia con giochi di volume su frangia e lunghezze.

Il top di Annakiki

Questa nuova stagione dell'Isola arriva in un momento di svolta per la conduttrice, soprattutto sul fronte della vita privata: il guardaroba scelto per lei, giocato sulla bicromia del bianco e del nero, riflette la sua nuova maturità. Dopo l'esordio coi guanti da diva Ilary Blasi ha scelto top in pizzo neri e look total white con camicia da smoking. Cederà al colore in vista dell'estate?