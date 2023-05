Ilary Blasi incinta, la foto col pancione per celebrare il compleanno di Chanel In occasione del 16esimo compleanno di sua figlia Chanel, Ilary Blasi ha ricordato con una foto i giorni in cui era incinta, in attesa della sua bambina.

A cura di Giusy Dente

Ilary Blasi e Chanel Totti

Questo weekend è ricco di eventi importanti per Ilary Blasi, che ha parecchio da festeggiare con la famiglia. Non solo oggi è la Festa della Mamma, ma ieri è stato anche il compleanno di sua figlia Chanel: la secondogenita della conduttrice e di Francesco Totti ha compiuto 16 anni. Per l'occasione le due sono volate in Svizzera coi rispettivi compagni. Con loro a Lugano c'è Bastian Muller, l'imprenditore tedesco che ha rubato il cuore di Ilary Blasi dopo la fine del matrimonio col calciatore. E c'è Cristian Babalus, il fidanzato della neo 16enne. Insomma, fine settimana a coppie all'insegna del relax e dei doppi festeggiamenti.

Ilary Blasi e Chanel Totti

Ilary Blasi ricorda la nascita di Chanel

Sedici anni fa Ilary Blasi ha messo al mondo la figlia Chanel: era il 13 maggio 2007. All'epoca lei e Francesco Totti erano una delle coppie più osservate e chiacchierate, amatissimi dai rispettivi fan: era la favola del calciatore e della velina che aveva appassionato gli italiani. Oggi nella vita della conduttrice le cose sono molto diverse. Se fino a qualche anno fa era impensabile pensare a lei senza immaginarla al fianco del calciatore, oggi i due non sono più marito e moglie. Entrambi hanno nuove vite, al fianco di altre persone: lui con Noemi Bocchi, lei con Bastian Muller. Ovviamente a legarli ci sono i tre figli: Cristian, Isabel, Chanel.

Ilary Blasi quando era incinta

Quest'ultima ha festeggiato il compleanno proprio ieri, mentre oggi è la Festa della Mamma. Per celebrare le due ricorrenze, Ilary Blasi ha condiviso uno scatto del passato. Nella foto è visibilmente più giovane: aveva appena 26 anni ed era incinta di Chanel. L'immagine ci riporta negli anni Duemila con prepotenza, il look della giovane Ilary Blasi, perfettamente allineato alla moda del tempo, lo conferma: pantaloni larghi a vita bassa, felpa con zip coordinata, canotta bianca. "Ti auguro una vita intensa e ricca di sorprese, di sentirti sempre libera di fare le tue scelte" ha scritto la conduttrice per fare gli auguri alla neo 16enne.