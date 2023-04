Quando è la Festa della mamma 2023 e perché non si celebra l’8 maggio La Festa della mamma in Italia è una ricorrenza mobile: si celebra la seconda domenica di maggio. Fino al 2000, invece, si festeggiava l’8 maggio. Quest’anno è il 14 maggio 2023.

A cura di Giusy Dente

La festa della mamma è il 14 maggio 2023

Quest'anno la data della Festa della mamma è il 14 maggio 2023. A differenza della Festa del papà, che è sempre il 19 marzo, quella dedicata alla maternità non si celebra sempre nello stesso giorno. Come la Pasqua e il Carnevale, infatti, è una festa mobile, che ogni anno capita in una data diversa, ma sempre di domenica. Nello specifico, si festeggia nella seconda domenica del mese di maggio. Questa consuetudine è recente, perché per 40 anni le cose sono state diverse. Dagli anni Cinquanta e fino al 2000, la Festa della mamma è stata sempre celebrata l'8 maggio. Poi, nel rispetto di una tradizione condivisa e per allinearsi al calendario americano, il Mother's Day si è spostato nella seconda domenica di maggio.

La festa della mamma è una ricorrenza mobile

Ma non è una regola fissa in tutto il mondo. Fanno eccezione Inghilterra-Galles-Scozia, dove le mamme vengono celebrate nella quarta domenica di quaresima e il Belgio, che invece della seconda domenica di maggio ha scelto l'ultima di maggio. Si differenziano dall'Italia anche Albania, Russia, Bulgaria, Macedonia, Romania, Moldavia dove addirittura la ricorrenza coincide con la Festa della Donna (8 marzo). A San Marino è il 15 marzo, in Spagna e Portogallo la prima domenica di maggio, in Argentina a ottobre.

La festa della mamma è stata istituita negli anni ’50

Prima degli anni Cinquanta, già ci sono state delle iniziative volte a celebrare la maternità. Risale al 1933 la Giornata nazionale della Madre e del Fanciullo, istituita dal governo fascista, che pensò addirittura di premiare le madri più prolifiche d'Italia. La festa, per come la conosciamo noi oggi in età contemporanea, è invece nata a metà degli anni Cinquanta, ma con due anime.

Nel mondo le mamme vengono festeggiate in giorni diversi

Nel 1956 si è svolta un'iniziativa a Bordighera, per fini prevalentemente commerciali e promozionali: fu un'idea del sindaco Raoul Zaccari e di Giacomo Pallanca, presidente dell'Ente Fiera del Fiore e della Pianta Ornamentale di Bordighera-Vallecrosia. Dal punto di vista religioso e sociale, fu don Otello Migliosi (parroco di Tordibetto di Assisi) nel 1957 a pensare di valorizzare la figura femminile e materna, ma al tempo stesso anche di incentivare il dialogo tra le culture, dando vita dunque a una giornata di confronto e incontro.

In Italia la Festa della mamma cade la seconda domenica di maggio

Raoul Zaccari fu poi tra i promotori della legge (approvata nel 1958) che ha effettivamente istituito la Festa della mamma. La legge non fu di facile approvazione: alcuni senatori si opposero, motivando la decisione con la necessità di lasciare sentimenti e famiglia al di fuori della legislatura. Si scelse infine un'unica data, quella dell'8 maggio, rimasta in vigore fino al 2000, quando si optò per una festa mobile, ma sempre nella seconda domenica di maggio.