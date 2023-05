Il compleanno di Chanel Totti: festeggia con mamma Ilary Blasi nel resort di lusso Chanel Totti ha compiuto 16 anni ed è partita con la madre alla volta della Svizzera, dove si godono un po’ di relax con look casual.

A cura di Beatrice Manca

Chanel Totti, la figlia maggiore di Ilary Blasi e Francesco Totti, compie 16 anni. Per festeggiare questa ricorrenza speciale la conduttrice televisiva ha condiviso sui social alcuni teneri scatti della gravidanza, nel 2007, e della figlia da piccola con i boccoli e il ciuccio. Madre e figlia condividono un legame speciale e hanno festeggiato il compleanno di Chanel insieme in una struttura di lusso in Svizzera.

Il weekend mamma e figlia in Svizzera

Ilary Blasi ha condiviso sui social alcune storie del suo weekend in Svizzera insieme a Chanel. Madre e figlia alloggiano al Grand Hotel Villa Castagnola, una struttura a 5 stelle a Lugano che affaccia sul lago. I prezzi delle stanze partono da 370 franchi a notte fino ai 1500 – 1600 delle suite più esclusive (l'equivalente di 1450 euro circa).

Ilary Blasi

Chanel Totti festeggia il compleanno con il look casual

Su Instagram Chanel Totti ha condiviso i moltissimi auguri ricevuti per il suo compleanno e anche una foto del look scelto per questa giornata speciale. Per passare una giornata all'insegna del relax e della natura Chanel ha indossato i pantaloni di tendenza della primavera 2023, cioé i cargo con tasconi laterali, color vinaccia, abbinandoli a un top a maniche lunghe nero e a un paio di sneakers grigie.

La madre Ilary Blasi invece ha optato per una combinazione molto sportiva: leggings, sneakers e calzettoni, senza rinunciare però a un dettaglio griffato. Per ripararsi dalla pioggia ha scelto una giacca cerata firmata Dior con cappuccio: cosa avranno organizzato per la sera del compleanno?