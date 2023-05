Ilary Blasi in nero a L’isola dei famosi: maxi spacco e fibbie sul top per la terza puntata Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de L’isola dei famosi e Ilary Blasi ha ancora una volta sorpreso il pubblico col suo stile. Ha puntato su un look dark con fibbie e maxi spacco ma non è mancato un tocco scintillante.

A cura di Valeria Paglionico

Continua il successo de L'isola dei famosi, il reality di Canale 5 ambientato in Honduras che ormai da anni intrattiene il pubblico con le avventure dei naufraghi più o meno noti. A condurre il programma per il secondo anno consecutivo è Ilary Blasi, affiancata dagli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi (col quale sembra esserci qualche piccola tensione). Fin dal debutto ha sorpreso i fan con un look tutto nuovo: sul palco ha sfoggiato un'adorabile taglio scalato con frangia firmato dalla collega e amica Alessia Solidani (e non sono mancati i paragoni con Amanda Lear). Ieri sera, in occasione della terza puntata, la presentatrice è riuscita ancora una volta ad attirare tutti i riflettori su di sé: ecco cosa ha indossato per la diretta.

Il look dark di Ilary Blasi

L'avevamo lasciata con un sensuale completo di pizzo la scorsa settimana, oggi ritroviamo Ilary Blasi a L'isola ancora una volta in total black ma in una versione un tantino più rock. Per la terza puntata andata in onda ieri sera (eccezionalmente di martedì a causa della festa del primo maggio) ha puntato tutto su fibbie e borchie. La gonna a tubino lunga e a vita alta era caratterizzata da un maxi cinturone dai dettagli silver e da un vertiginoso spacco laterale che ha lasciato le gambe in vista, il top, invece, era strapless, chiuso da una zip sul davanti e caratterizzato da una serie di cinghie cut-out sui lati. Ilary ha così rivelato il ventre scolpito e messo in risalto il décolleté.

Ilary Blasi con le fibbie sul top

Ilary Blasi con le scarpe di cristalli

A completare il tutto non poteva mancare un dettaglio scintillante che ha aggiunto un tocco glamour all'outfit dall'animo rock e dark: Ilary ha sfoggiato un paio di décolleté interamente tempestati di cristalli argentati. Si tratta. Si tratta delle pumps Uma di Le Silla, un modello con un vertiginoso tacco a spillo e il plateau (prezzo 1.560 euro). Per quanto riguarda i capelli, si è affidata ancora una volta ad Alessia Solidani, che in questa occasione ha giocato con una piega ondulata dall'effetto naturale ma con la frangia liscia e a tendina. Niente gioielli, rossetto nude ed eye-liner: Ilary Blasi si è riconfermata la regina di stile de L'isola dei famosi. Cosa indosserà la prossima settimana?