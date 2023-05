Ilary Blasi allo show di Vladimir Luxuria: è una Catwoman con tutina aderente e maxi stivali in denim Ieri sera Ilary Blasi è stata al Mucca Assassina per assistere allo show di Vladimir Luxuria e per l’occasione si è trasformata in una moderna Catwoman: ecco i dettagli del look.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi è tornata in tv dopo il divorzio da Francesco Totti, lo ha fatto per L'isola dei famosi, il reality ambientato in Honduras che conduce ormai da anni. Se da un lato con il nuovo opinionista Enrico Papi pare che ci siano dei piccoli screzi, con la "veterana" Vladimir Luxuria il rapporto è diventato ancora più profondo, tanto che le due non esitano a trascorrere le serate insieme. È proprio quanto capitato ieri: Ilary ha assistito a uno spettacolo di drag queen nel locale romano Mucca Assassina e tra le protagoniste c'era anche la collega. Quale migliore occasione di questa per osare con un look iper sensuale?

Ilary Blasi segue il trend delle catsuit

Ieri sera Vladimir Luxuria è stata tra le protagoniste dello show che si è tenuto al Mucca Assassina per festeggiare i 40 anni del Circolo Mario Mieli e ad assisterla dalle prime file c'era l'amica e collega Ilary Blasi. Quest'ultima ha dato un'anticipazione del look sfoggiato prima di uscire di casa, quando ha realizzato un video selfie sullo sfondo dell'armadio dedicato alle scarpe. Si è trasformata in una sensuale Catwoman con una tutina seconda pelle color sabbia, un modello aderentissimo e a girocollo ma con una maxi scollatura sulla schiena. Per completare il tutto ha scelto un cappotto di pelle lungo fino ai piedi in stile Matrix.

Ilary Blasi allo show al Mucca Assassina

Gli stivali di jeans di Ilary Blasi

A fare la differenza nel look di Ilary Blasi sono state le scarpe. Niente décolleté o sandali, ha preferito un paio di cuissardes col vertiginoso tacco a spillo ma in versione primaverile, ovvero in total denim. Per la precisione si tratta degli stivali sopra al ginocchio, modello Eva, di Le Silla, il cui prezzo sul sito ufficiale del brand è di 1.170 euro.

Ilary Blasi con stivali Le Silla

Per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti legati in un messy bun portato con i ciuffi frontali liberi, mentre in fatto di make-up ha puntato su dei colori naturali ma senza rinunciare alle ciglia XXL. Insomma, dopo aver sfoggiato un adorabile outfit casual, Ilary è tornata all'esuberanza che contraddistingue il suo stile a L'isola e il risultato è stato super trendy.