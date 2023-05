Il look black&white di Ilary Blasi: è casual con crop top a strisce e cappello baker boy Ilary Blasi è una fan del black&white: lo ha confermato col nuovo outfit casual (ma con un tocco rock).

A cura di Giusy Dente

Ilary Blasi è molto presente sui social ultimamente. "Non vuole apparire come la moglie inconsolabile tradita" hanno detto gli amici. La community di fan e follower le è stata molto vicina in questi mesi, sicuramente di cambiamento. La conduttrice ha dovuto affrontare la fine del matrimonio con Francesco Totti, un evento che l'ha costretta a mettere tutto in discussione, ricalibrando le priorità e le necessità. Sicuramente ha messo se stessa al primo posto, la sua felicità: si è presa una pausa dal lavoro, si è circondata delle persone più care, ha viaggiato molto. Solo quando si è sentita pronta è tornata "in pubblico": ora è nuovamente al timone de L'Isola dei Famosi, il programma che segna il ritorno sul piccolo schermo. Parallelamente ha trovato anche serenità sul piano sentimentale: c'è un nuovo amore nella sua vita, che ha anche già presentato ai figli e con cui si mostra sempre più spesso anche sui social. Qui in particolare ama condividere gli outfit giornalieri.

Il look casual di Ilary Blasi

Le righe sono state la tendenza dell'Autunno/Inverno 2022-23 e sono ancora presenti nel guardaroba di Ilary Blasi, che da brava fashion addicted è sempre al passo con la moda e ama sfoggiare look curati in ogni dettaglio. Lo fa nella quotidianità e lo fa in tv. Se l'anno scorso il filo conduttore dei look a L'Isola dei Famosi era stato il tema sparkling, quest'anno sta optando per il black&white, mixando le due nuance o proponendole in chiave monocolore.

E sembra che queste due tonalità l'abbiano conquistata anche nella vita di tutti i giorni. A fan e follower si è mostrata proprio in chiave black&white, un look casual composto da pantaloni larghi a vita bassissima, crop top a maniche lunghe con fantasia a strisce (che lascia scoperto l'ombelico), scarpe sportive.

Ha aggiunto un tocco più rock: un baker boy hat effetto pelle (una sorta di iasco con visiera) gettonatissimo negli anni Duemila. Era il must di celebrities come Christina Aguilera e Britney Spears, ma di recente è diventato l'ossessione di tante altre star. Lo hanno proposto Jennifer Lopez, Millie Bobby Brown, se ne è lasciato conquistare anche Damiano dei Maneskin. Alla lista si aggiunge ora Ilary Blasi, che anche col look più semplice non vuole mai passare inosservata.