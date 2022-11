Rompete le righe: il completo anni ’90 di Julia Roberts è la tendenza dell’Autunno/Inverno 2022-23 Julia Roberts sul red carpet fa sempre scelte originali e controcorrente: indossa la cravatta e si diverte a “mischiare le righe”

A cura di Beatrice Manca

Julia Roberts è un'icona di stile senza tempo, famosa per i look androgini e sofisticati: sul red carpet ama l'eleganza rigorosa delle giacche e dei tailleur, spesso indossati con gilet e cravatta. L'ultimo look ci riporta negli anni Novanta: l'attrice premio Oscar, 55 anni appena compiuti, rilancia il completo a righe verticali. Come si abbinano? Con altre righe!

Julia Roberts sul red carpet con la minigonna

Julia Roberts ha partecipato al SeriousFun New York City Gala a New York: per l'occasione ha sfoggiato un tailleur di Thom Browne con blazer monopetto e minigonna. Il completo è una rivisitazione del classico gessato, con spesse strisce verticali sui toni del grigio. L'attrice lo ha abbinato a una camicia candida e a una cravatta Regimental.

Julia Roberts in Thom Brown con calze Wolford

Il ritorno delle maxi righe in passerella

L'outfit "uniform" è stato completato da scarpe con il tacco e da un paio di spessi collant neri Wolford. Non manca mai, nei look dell'attrice, un guizzo di originalità: in questo caso ha scelto un soprabito a righe verticali colorate, mischiando le due fantasie in pur stile anni Novanta.

Julia Roberts indossa Thom Browne

La moda dell'Autunno/Inverno 2022-23 gioca a mischiare le fantasie: quadretti su quadretti, righe su righe. La tendenza è maxi e verticali, come quelle proposte in passerella da Jacquemus e Louis Vuitton.

Louis Vuitton

Via libera a colori audaci e ai mix di stampe, per look dal sapore neogrunge, ma super chic. La moda rimane comunque un gioco, a tutte le età.