Il compleanno di Chanel Totti: alla festa per i 16 anni “copia” gli stivali denim di Ilary Blasi Chanel Totti ha festeggiato i 16 anni in discoteca. Per il look di compleanno ha scelto un accessorio trendy molto amato da mamma Ilary Blasi: stivali denim.

A cura di Giusy Dente

Chanel Totti lo scorso 13 maggio ha compiuto 16 anni. La secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti a distanza di alcuni giorni ha condiviso sui social alcuni scatti del party con cui ha celebrato la ricorrenza. La neo 16enne è una fashion addicted, sui social è molto riservata circa la vita privata ma ama condividere i suoi look griffati. Per la festa di compleanno ha "copiato" un look di mamma Ilary Blasi.

Chanel Totti compie 16 anni

Chanel Totti ha trascorso il giorno del compleanno assieme a sua madre, al nuovo compagno di quest'ultima e al fidanzato Cristian Babalus. I quattro si sono concessi un romantico weekend in Svizzera in location esclusive: tra Villa Principe Leopoldo e il Grand Hotel Villa Castagnola. Ormai la conduttrice da diversi mesi fa coppia fissa con l'imprenditore tedesco Bastian Muller, che ha presentato in famiglia. Sembra sia stato accolto con grande calore come dimostra questa mini vacanza.

E buoni sono anche i rapporti con Noemi Bocchi, la nuova compagna del calciatore, anche lei ufficialmente parte della famiglia "allargata", presenza fissa alle uscite. Ma come ogni compleanno che si rispetti, non poteva mancare anche una festa: l'evento si è svolto in una nota discoteca romana. Per la neo 16enne è stata realizzata una torta molto originale e particolarmente "instagrammabile", con la scritta "Reggo più alcol che persone" e due candeline effetto fuochi d'artificio.

Il look della festeggiata

Per l'occasione la festeggiata ha sfoggiato un blazer dress grigio con applicazioni argentate sul petto. Lo ha abbinato a una pochette in vernice con iconico effetto trapuntato della sua Maison preferita, quella di cui porta anche il nome: è una inconfondibile creazione Chanel. Per rendere l'outfit ancora più trendy ha aggiunto delle calzature originali, che ha indossato anche Ilary Blasi.

in foto: cuissard Le Silla

Il denim è stato per mesi la tendenza più gettonata tra le celebrities. La neo 16enne ha aggiunto al look di compleanno proprio un paio di maxi cuissard alti fin sopra al ginocchio. Sono tra i preferiti di sua madre. Li ha indossati allo show di Vladirmir Luxuria, un modello da 1170 euro e ancora prima per l'intervista a Verissimo, in occasione del ritorno in tv a L'Isola dei Famosi, un modello da 774 euro. La festeggiata con questo accessorio ha dato un tocco di colore all'outfit, rendendolo ancora più alla moda.