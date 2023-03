Kim Kardashian e il ritorno della body chain: abbina il micro bikini alla collana “da pancia” Kim Kardashian sembra essere già pronta per l’estate. Sui social ha posato in micro bikini e ha anticipato una tendenza che di sicuro spopolerà al mare: quella della body chain, la collana “da pancia”.

A cura di Valeria Paglionico

Kim Kardashian è tornata alla sua "normale" quotidianità dopo essere stata per qualche giorno a Milano per la Fashion Week. L'avevamo lasciata con un completo rosso tempestato di cristalli alla sfilata Dolce&Gabbana, oggi la ritroviamo in America una sensuale versione balneare. Sarà perché voleva anticipare l'estate o perché semplicemente intendeva sponsorizzare la sua nuova collezione di bikini a pochi giorni dal lancio, ma la cosa certa è che ha lasciato i fan senza parole posando con un micro due pezzi. Così facendo, ha anche anticipato una delle tendenze che si preannunciano il must della stagione più calda dell'anno: ecco di cosa si tratta.

Kim Kardashian anticipa l'estate

Al motto di "Alla ricerca dell'anima", Kim Kardashian ha di essere già pronta per l'estate. Sullo sfondo di una doccia di marmo ha posato con indosso un micro due pezzi total black che ha messo in risalto la sua iconica silhouette a clessidra. Il modello fa parte della collezione di bikini SKIMS ed è caratterizzato da un reggiseno a triangolo e da un tanga sgambatissimo e "minimal". Capelli sciolti e lisci, occhiali da sole tra le mani e cavigliera: a fare la differenza è stata la body chain, la collana "da pancia" che ha aggiunto un tocco scintillante intorno al punto vita. L'accessorio ha letteralmente spopolato tra le star nelle scorse estati, tornerà in voga anche nel 2023 grazie a Kim?

Kim kardashian in SKIMS

Come si allena Kim Kardashian

Al di là dell'outfit balneare sfoggiato, il dettaglio che più di tutti ha attirato le attenzioni dei fan è stato la forma fisica impeccabile di Kim. Cosa fa per avere gli addominali scolpiti e la silhouette tonica? Dopo essersi sottoposta a una dieta drastica per entrare nel vestito di Marilyn Monroe lo scorso anno, ha continuato ad allenarsi regolarmente. Si dedica alla palestra per 2 ore al giorno e, tra piegamenti, tapis roulant e sollevamento pesi, riesce a modellare il corpo ma mantenendo le curve procaci che da sempre la contraddistinguono. Naturalmente non fa tutto da sola, si affida a un personal trainer che la segue in ogni workout. In quanti sognano di raggiungere dei risultati simili?