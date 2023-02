Kim Kardashian, l’estate è già arrivata: la sua collezione di bikini tra cut-out e top con le maniche Si chiama SKIMS Swim ed è la nuova collezione di costumi da bagno del brand di Kim Kardashian. Sui social ne ha data una piccola anteprima, immortalandosi tra modelli interi cut-out e micro due pezzi con le maniche.

A cura di Valeria Paglionico

Kim Kardashian ha raggiunto il successo con il reality dedicato alla sua famiglia, oggi però di strada ne ha fatta da allora ed è diventata un'imprenditrice a tutti gli effetti. Ha fondato un brand di abbigliamento e lingerie, dando vita a un vero e proprio impero che porta il suo nome. Nelle ultime ore, dopo essere diventata testimonial della Maison Dolce&Gabbana si è servita dei social per preannunciare una grande novità: presto lancerà la sua seconda collezione di costumi da bagno e sarà all'insegna della sensualità e dei colori. Ecco le foto di alcuni modelli mostrati in anteprima su Instagram.

La collezione SKIMS Swim

Kim Kardashian lancia la sua seconda collezione di costumi

Si chiama SKIMS Swim ed è la collezione di costumi da bagno firmata dal brand di Kim Kardashian che verrà lanciata sul mercato il prossimo 21 febbraio. Non è la prima volta che la star lavora nel mondo dello swimwear, lo aveva già fatto lo scorso anno con la prima linea di bikini modellanti e, visto il successo planetario, ha deciso di replicare. A pochi giorni dal debutto si è servita dei social per darne una piccola anteprima, sul suo profilo ha condiviso alcuni scatti della campagna pubblicitaria realizzata da Harmony Korine, nella quale appare in costume in compagnia di alcune modelle con la maschera da alieno.

Tutti i costumi di SKIMS Swim

Cosa bisognerà aspettarsi da SKIMS Swim? A quanto pare la collezione sarà un mix di colori fluo e tinte neutre (7 nuance totali) mentre per quanto riguarda i modelli ne saranno 27. Si spazierà tra i classici bibini col reggiseno a triangolo e i modelli interi con un maxi cut-out, fino ad arrivare ai due pezzi con il top con le maniche. Non mancheranno i parei, i tubini dall'effetto vedo-non vedo e i pantaloncini modellanti, naturalmente tutti in coordinato con il costume. Kim ha completato i suoi outfit balneari con mules di Giuseppe Zanotti, dai classici in total black col tacco a quelli con zeppa e fascette in pvc trasparente. In quanti di fronte queste foto hanno già sentito il sapore d'estate?