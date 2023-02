Kim Kardashian col body corsetto e la veletta sul viso: è lei la nuova testimonial di Dolce&Gabbana Kim Kardashian ha raggiunto un nuovo traguardo: è diventata testimonial della nuova collezione di Dolce&Gabbana, Maison che la considera una vera e propria musa ispiratrice. Ecco tutti i look che ha sfoggiato nella campagna pubblicitaria.

A cura di Valeria Paglionico

Sono lontani i tempi in cui Kim Kardashian era semplicemente la star del reality dedicato alla sua famiglia, oggi è una vera e propria imprenditrice che ha costruito un impero grazie a un brand di abiti e di lingerie. Come se non bastasse, viene anche considerata un'icona fashion a livello internazionale. La Maison Dolce&Gabbana lo ha capito bene, tanto da averla trasformata in una musa ispiratrice. Dopo aver debuttato in passerella con una collezione tutta sua per la Primavera/Estate 2023, ora è stata scelta anche come testimonial per l'esclusiva campagna pubblicitaria: ecco tutti i look scelti per questo nuovo traguardo.

Kim Kardashian è la musa di Dolce&Gabbana

Continua la carriera da musa di Dolce&Gabbana di Kim Kardashian: nelle ultime ore la Maison ha condiviso sui social le immagini della nuova campagna pubblicitaria per la collezione P/E 2023, rivelando di aver scelto proprio lei come testimonial. La star è stata immortalata in un breve video black&white sullo sfondo degli interni di una villa italiana del 18esimo secolo. Si contorce sul letto con fare sinuoso accanto a un meraviglioso modello a petto nudo e, tra i capelli biondi che le cadono fluenti sulle spalle, le forme esplosive in risalto e l'atmosfera rilassata del set, Kim è diventata il simbolo dell'eleganza sensuale, tratto distintivo della linea lanciata dalla griffe.

Kim Kardashian con la veletta per Dolce&Gabbana

I look di Kim Kardashian per la campagna pubblicitaria

Cosa ha indossato per un traguardo tanto importante della sua carriera? Kim ha sfoggiato diversi look firmati Dolce&Gabbana e in tutti i casi è riuscita a mettere in risalto la sua innata femminilità. Un body a effetto bustier in total black, una jumpsuit "seconda pelle" interamente leopardata, un tubino "metallico" argentato ma anche un reggiseno leopardato e un lungo abito di pizzo: la Kardashian si è rivelata perfetta per interpretare al meglio l'animo sensuale e provocante ma allo stesso tempo glamour ed elegante della Maison. L'accessorio iconico che non poteva mancare? La veletta di pizzo con cui si è coperta il viso, dettaglio simbolo della tradizione e del folklore italiano.