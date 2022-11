Kim Kardashian in micro bikini a novembre: brilla col due pezzi tempestato di cristalli Kim Kardashian ha ammaliato fan e follower sfoggiando un bikini scintillante, perfetto per brillare in costume anche durante le festività natalizie.

A cura di Giusy Dente

Il ruolo di Kim Kardashian nel mondo della moda si fa sempre più rilevante. L'influencer col suo stile è stata capace di rivoluzionare l'intero settore, dando un'impronta estremamente innovativa e originale. Lo scorso anno non a caso si è aggiudicata il titolo di Fashion Icon 2021, premio che ha ritirato con uno dei suoi look più chiacchierati. Per l'occasione, infatti, ha riproposto l'outfit total black del Met Gala, la tuta che la copriva dalla testa ai piedi e che aveva lasciato tutti a bocca aperta. In questi mesi i suoi look in modalità "incognito" si sono fatti diversi: ha abbracciato il trend Barbiecore del momento e si è reinventata moderna Marilyn Monroe, tingendo anche la chioma di biondo. Ma anche in qualità di imprenditrice sta avendo grandi soddisfazioni.

Kim Kardashian è un'imprenditrice di successo

Il brand SKIMS di Kim Kardashian ha ottenuto il primo Innovation Award della storia, un riconoscimento creato da Amazon Fashion: il marchio è stato premiato per il suo impegno in nome dell'inclusività, perché propone capi realizzati per ogni tipologia e forma di corpo. In questi anni il brand ha ampliato la sua offerta e le sue collezioni. Kate Moss ha fatto da testimonial per la linea di intimo modellante e c'è stato spazio anche per le mamme, con una capsule premaman che è stata anche molto criticata.

Lo scorso settembre, SKIMS ha presentato al mondo le sue nuove testimonial: tutte donne capaci di rappresentare la diversità e il variegato universo femminile. Tra le modelle spicca soprattutto Brooke Shields, che a 57 anni ha posato in lingerie. La mission di SKIMS è proprio questa: rivolgersi a un pubblico ampio e realmente rappresentativo. Basti pensare che la linea di costumi va dalla XXS alla 4X.

Kim Kardashian in costume

Kim Kardashian ha realizzato una capsule in vista delle festività natalizie: ha selezionato una serie di prodotti essenziali per le feste, per brillare e non passare inosservati, per festeggiare in grande stile. Fa parte di questa sezione anche il bikini che ha sfoggiato sui social. Il due pezzi, disponibile in quattro diverse colorazioni (tra cui nero e nude) è composto da reggiseno a triangolo e perizoma, entrambi impreziositi da micro cristalli Swarovski.

I cristalli donano al tutto un inconfondibile tocco di luce. La parte superiore presenta spalline sottili regolabili e chiusura posteriore con gancio: costa 116 euro. La parte inferiore, invece, è un modello estremamente sexy, sgambato e con taglio a V che scopre le anche e mette in evidenza i fianchi, in pieno stile anni Ottanta: è sicuramente il più gettonato nei look delle Kardashian. Kim e le sue sorelle amano sfoggiare questo capo, diventato iconico del loro stile. Costa 92 euro. È il due pezzi scintillante perfetto per non passare inosservati nelle feste natalizie (temperature permettendo).