Kim Kardashian arriva a Milano: alla sfilata di Dolce&Gabbana veste di cristalli

A cura di Beatrice Manca

Kim Kardashian è la protagonista della quarta giornata di sfilate alla Milano Fashion Week. La star dell'omonimo reality e imprenditrice beauty è stata ospite della sfilata di Dolce&Gabbana – brand di cui è musa e ora testimonial – e ha fatto il suo ingresso allo show con un nuovo look: frangia ai capelli e top sfavillante di cristalli.

Il look di Kim Kardashian alla sfilata di Dolce&Gabbana

Durante la scorsa Fashion Week avevamo visto Kim Kardashian in passerella: aveva infatti collaborato con i designer Stefano Dolce e Domenico Gabbana a selezionare i look d'archivio per la collezione Primavera/Estate 2023. Adesso la ritroviamo seduta tra il pubblico con un look sensuale e brillante che ricorda molto da vicino le uscite conclusive della sfilata. L'influencer ha indossato una stretta gonna lunga completamente tempestata di cristalli rosso fuoco, abbinata a un top reggiseno coordinato con spalline sottili. Al collo sfoggiava una collana con il crocefisso, uno dei simboli del brand, e ha completato il look con una minibag scintillante.

Kim Kardashian cambia look con la frangia ai capelli

Kim Kardashian è molto legata ai designer siciliani: prima dello show ha incontrato gli stilisti nel backstage, per poi prendere posto e godersi lo show. Per le sfilate milanesi Kim Kardashian ha deciso di dare una svolta al look cambiando (di nuovo) hair style: anche lei si è lasciata conquistare dalla tendenza della frangia, ma a tendina, aperta ai lati della fronte. Questa sera a Palazzo Reale è previsto un vernissage dal titolo "Ciao Kim" seguito da una cena di gala: cosa indosserà la regina dei reality show per l'evento in suo onore?