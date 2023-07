Kim Kardashian torna a indossare i diamanti: la body chain scintillante vale quasi 2 milioni di euro Sette anni fa Kim Kardashian fu vittima di una terribile rapina in un hotel di Parigi e da allora aveva deciso di non indossare più gioielli preziosi. Ora le cose sono cambiate: di recente ha infatti sfoggiato una scintillante body chain con un grosso diamante.

A cura di Valeria Paglionico

Kim Kardashian ha dato il via alle vacanze estive e sui social non può fare a meno di documentare tutti i suoi impegni quotidiani all'insegna del glamour. Il suo weekend è partito in anticipo rispetto ai "comuni mortali", è infatti volata negli Hamptons a New York per partecipare a un party in total white organizzato dall'amico Michael Rubin. Naturalmente ha rispettato il dress code senza rinunciare alla sensualità che da sempre la contraddistingue ma il dettaglio che non è passato inosservato è un altro: è tornata a indossare i diamanti a 7 anni dalla terribile rapina che aveva subito a Parigi. Quanto vale la sua nuova "collana da pancia"?

Chi ha firmato la collana "da pancia" di Kim Kardashian

Per arricchire il sinuoso outfit total white firmato Alaïa Kim Kardashian (sotto consiglio della stylist Danielle Levi) ha sfoggiato una scintillante body chain firmata Messika. Si tratta di un modello tutt'altro che tradizionale con due fili d'oro bianco che fasciano il punto vita e al centro un grosso e rarissimo diamante a forma di pera da 17 carati. Il prezioso non è in vendita sul sito della nota gioielleria, dunque probabilmente è stato realizzato appositamente per la star, e, stando alle stime, solo la pietra avrebbe un valore di circa 2 milioni di dollari, ovvero oltre 1,8 milioni di euro.

Kim Kardashian in Alaïa con gioielli Messika

Kim Kardashian torna a indossare i diamanti dopo 7 anni

Il diamante scintillante di Kim Kardashian ha fatto scalpore non solo per il suo valore ma anche perché ha rappresentato una vera e propria svolta per la sua vita. Esattamente 7 anni fa la star era stata vittima di una terribile rapina in un hotel di Parigi durante la Fashion Week, i banditi l'avevano legata puntandole la pistola addosso, derubandole tutti i preziosi che aveva portato con sé (dal valore di circa 10 milioni di dollari). Da allora aveva smesso di indossare gioielli di diamanti sia sui red carpet che nella vita privata. Ora, però, ha cambiato registro e, complice il fatto che probabilmente ha superato il trauma, è tornata a "brillare". Ora anche sui tappeti rossi internazionali comincerà a puntare tutto sui diamanti?