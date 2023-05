Kim Kardashian col completo di pelle: illumina il look con la body chain di strass Kim Kardashian ha partecipato a una serata di gala. Look monocromatico blu elettrico per l’influencer: completo di pelle illuminato da body chain di strass.

A cura di Giusy Dente

Kim Kardashian ha preso parte alla 74esima Annual Parsons Benefit presso il ristorante Cipriani Wall Street a New York City. Il Gala era affollatissimo di celebrities e di ex studenti Parsons. L'evento viene organizzato ogni anno per celebrare la moda, il design e le arti contemporanee, riunendo personalità di spicco del settore ed esperti. L'imprenditrice ormai è una vera e propria icona del mondo fashion. Nel 2021 è stata ufficialmente dichiarata tale anche durante i People's Choice Awards, che l'hanno premiata per i suoi look entrati nella storia e per l'abilità di influenzare le tendenze e il mercato, con le sue scelte e i suoi outfit, sempre uno più chiacchierato dell'altro. Nopn si è smentita neppure nel corso del al 74esimo Annual Parsons Benefit.

Kim Kardashian in blu elettrico

Kim Kardashian non poteva che sfoggiare un look firmato Balmain, per l'occasione. Durante la serata, infatti, è stato premiato Olivier Rousteing. Il direttore creativo della Maison francese è stato insignito del Parsons Table Award, che viene consegnato ogni anno a coloro che sono stati d'ispirazione nel mondo della moda e che hanno avuto un impatto notevole sull'industria del design.

Kim Kardashian e Olivier Rousteing

Durante questi dieci anni, Rousteing ha saputo rispettare l'eredità del fondatore della Casa di moda Pierre Balmain, imprimendo comunque il suo stile nelle collezioni, creando un nuovo stile francese moderno e riconoscibile. Tra i premiati di quest'anno anche Naomi Campbell e Geoffroy van Raemdonck. Kim Kardashian è un'amica di vecchia data di Olivier Rousteing, di cui ha spesso indossato le creazioni.

Kim Kardashian in Balmain

Ne ha sostenuto la carriera nel corso degli anni e come lei anche Jodie Turner-Smith e Cara Delevingne, difatti entrambe presenti alla serata. Kim Kardashian per l'evento ha scelto un look monocromatico blu elettrico. Ha indossato un completo personalizzato, realizzato appositamente per lei dalla Maison: top e gonna con maxi spacco in pelle. Infine, ha aggiunto un paio di sandali con fascia trasparente sul piede. Per dare un tocco di luce all'outfit ha completato il tutto con una body chain, una catena di strass posizionata per enfatizzare il punto vita.