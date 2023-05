La minigonna conquista la moda dell’estate 2023: dalle fantasie allo spacco, i modelli di tendenza La moda della Primavera/Estate 2023 mette le gambe in primo piano: guida per scegliere e abbinare le minigonne viste in passerella.

Il sole splende, l'estate è alle porte: è il momento di tirar fuori la minigonna dall'armadio. Esplosa negli anni Sessanta come simbolo di emancipazione femminile, la minigonna ha viaggiato con successo attraverso le decadi fino a tornare protagonista delle passerelle Primavera/Estate 2023 in mille versioni: colorata o tinta unita, con lo spacco laterale o romantica con i volant. La moda ci suggerisce anche nuovi abbinamenti per indossarla in modi sempre diversi, rendendo omaggio a Mary Quant, la stilista che l'ha inventata.

La minigonna di jeans

Non solo anni Sessanta: la minigonna è un simbolo degli anni Duemila e le passerelle si ispirano proprio a questa decade, riportando in auge la minigonna di jeans coi volant. Da abbinare rigorosamente con un top o una camicia jeans, seguendo la tendenza total denim, e minibag colorata.

La minigonna a pieghe

Il modello più bon ton? La minigonna a pieghe, un classico intramontabile. Quest'anno la moda la declina in versione college, con mocassini e calzini, o seguendo lo stile tennis: in questo caso è d'obbligo sceglierla bianca o in colori pastello, da abbinare a una polo coordinata.

La minigonna bianca

Lasciate le minigonne nere nell'armadio fino a settembre e puntate sulla freschezza del bianco. Le nostre mamme avrebbero detto che si sporca solo a guardarla ma con un po' di attenzione diventa il punto centrale dei look estivi grazie alla sua versatilità: in spiaggia si infila sopra al bikini, in città è casual con la camicia a righe colorate ma diventa bon ton abbinata a una giacca senza collo.

La minigonna con lo spacco o asimmetrica

Quest'estate via libera a tagli asimmetrici, spacchi e dettagli cut out. Un modo originale per indossare la mini? Scegliete un modello con spacco e indossatela sopra a una camicia oversize o a un body, per creare un effetto layering molto cool (dritto dritto dalla passerella).

La minigonna con le tasche

Meglio la comodità di poter infilare le mani in tasca o la sensualità di una minigonna? Tutte e due: da Versace a Miu Miu, le passerelle propongono gonne mini, per il giorno e per la sera, con maxi tasche laterali. La moda dell'estate 2023 sposa la battaglia femminista per le tasche, spesso assenti nel guardaroba delle donne.

La minigonna con i cristalli

Le sere d'estate sono fatte per brillare: tra i modelli da avere c'è sicuramente una minigonna gioiello, con maxi paillettes o applicazioni di cristalli. Per valorizzarla si può abbinare a un crop top nero oppure, in chiave più sofisticata, a una classica camicia bianca oversize e a un paio di slingback, giocando sui contrasti.

La minigonna fantasia

A fiori, a righe, effetto tie-dye o acquerello: la moda dell'estate 2023 propone le minigonne in un'esplosione di fantasie e colori. In questo caso però occhio agli abbinamenti e a non mischiare troppe stampe diverse: il mix'n'match funziona se c'è coerenza nell'insieme. Altrimenti, meglio spezzare l'outfit con un top o una camicia tinta unita.

La minigonna ‘micro'

Gli anni Duemila sono tornati e sono qui per restare. Tra le tendenze più impegnative ci sono le micro-gonne, alta poco più di una cintura, che ci riportano all'epoca di Cioé e Mtv. Per indossarle con nonchalance il trucco è bilanciare i volumi tra la parte superiore e inferiore: Miu Miu le propone con crop top e maxi blazer a unire il tutto, Ferragamo con una giacca coordinata in una versione contemporanea del classico tailleur.