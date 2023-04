È morta Mary Quant: la stilista che inventò la minigonna aveva 93 anni Icona degli anni Sessanta, le intuizioni di Mary Quant – dalla minigonna al caschetto, fino all’uso del vinile – ridefinirono lo stile del decennio.

A cura di Beatrice Manca

La stilista Mary Quant, passata alla storia come l'inventrice della minigonna e icona di stile degli anni Sessanta, è morta all'età di 93 anni. La sua boutique a Londra è stata l'epicentro di una rivoluzione culturale, prima che di stile, decisa a rompere nettamente col passato: gonne corte, calze colorate, stivali in gomma, tagli di capelli freschi e facili da portare. In una parola: la libertà di essere giovani. La notizia della morte è stata comunicata dalla famiglia in una nota: Mary Quant si è spenta serenamente nella sua casa del Surrey.

Chi era Mary Quant

Il suo nome non era forse famoso come quello di altri stilisti, ma il suo lavoro ha segnato un prima e dopo nella storia del costume. Mary Quant seppe capire – prima e meglio di altri – che il mondo negli anni Sessanta stava cambiando, e lo stava facendo velocemente. Con l'incubo di due guerre alle spalle, una nuova generazione guardava al futuro come a una pagina bianca da scrivere, rompendo definitivamente col passato. Se gli anni Sessanta hanno "inventato" i giovani come categoria – sociale e culturale – Mary Quant li ha vestiti.

Dame Barbara Mary Quant nacque nel 1930a Blackheath, in una famiglia di professori universitari. I genitori sognavano lo stesso per lei, ma la giovane Barbara Mary aveva altri programmi: studia disegno e inizia un tirocinio da Erik, modista di lusso di Mayfair. Ma è solo quando si trasferisce nella City, poco più che adolescente, che le si spalanca davanti il potenziale sociale della moda: non un'uniforme, ma un gioco continuo, una ribellione gioiosa. Insieme al compagno Alexander Plunket Greene sperimenta una nuova libertà di costumi e nel 1955 apre la sua famosa boutique, Bazaar.

Mary Quant

Bazaar non era un semplice negozio, né tantomeno un atelier. Era più simile a un circolo letterario, a un club, che al laboratorio di una modista. Un crocevia di ragazzi e ragazze che cercavano un nuovo modo di essere sotto forma di abiti leggeri, pratici e colorati. Bastava un'occhiata alle vetrine per capirlo: i manichini non erano mai composti, ma sempre in pose eccentriche. Un po' come se dicessero: questi sono abiti per ballare. E in effetti, Londra in quel periodo era attraversata da un brivido continuo: erano gli anni della Swinging London e ovunque si respirava una febbre di novità. I ragazzi si lasciavano crescere i capelli – in polemica coi padri – le ragazze li tagliavano – con enorme dispiacere delle madri. King's Road pullulava di negozi pensati per i giovani, tra cui quello della ‘rivale' Kiki Byrne.

Chi ha inventato la minigonna?

Anche se il nome di Mary Quant nell'immaginario collettivo è rimasto legato a quel colpo di forbici che liberò le gambe delle donne, la paternità della minigonna è ancora oggi discussa. C'è chi la attribuisce a André Courrèges, chi a John Bates. Lei, lapidariamente, ha chiuso la questione dicendo che la minigonna è stata inventata dalle ragazze che passeggiavano per King's Road e che frequentavano la sua boutique. Al netto del primato, è indubbio che la minigonna sintetizzasse lo spirito dei tempi: rompeva tabù, scandalizzava, rivendicava libertà politiche e sessuali. Mary Quant lanciò anche i collant colorati, perfetti per esaltare le gambe, e l'incontro con la modella Twiggy fece il resto.

Dalle margherite al caschetto, le invenzioni di Mary Quant

Ma l'eredità di Mary Quant è molto più rigogliosa di una semplice gonna. Lei stessa era una rivoluzionaria icona di stile, con il suo caschetto a cinque punte – ancora modernissimo – che spazzava via le acconciature cotonate di pochi anni prima. Tra le sue creazioni allora più scandalose ci sono anche gli hot pants, perfetti con le calze colorate e le sue calzature dal tacco basso. La sua firma di stile era (e rimane ancora oggi) la margherita stilizzata. Un semplice fiore, il simbolo di una generazione in cerca di una strada, tra pacifismo e femminismo. Nel 1966 è stata nominata OBE – Order of the British Empire – dalla regina Elisabetta II per il suo straordinario lavoro nell'industria della moda. LEi si presentò con un abito corto color panna, con risvolti alla marinaretta blu sul collo: che incontro dev'essere stato. Anche grazie a lei, il Regno Unito diventò un simbolo d'avanguardia nel mondo, riprendendosi il suo posto sulla scena culturale internazionale. Nel frattempo l'instancabile designer aprì una seconda boutique, lanciò una linea cosmetica e iniziò ad esportare i suoi prodotti negli Stati Uniti.

Oltre la moda, per tutta la vita un solo amore: il marito Alexander Plunket Greene, sposato nel 1957, con cui ha avuto il figlio Orlando. Sono rimasti insieme per tutta la vita, fino alla morte di lui negli anni Novanta. La moda non ha mai smesso di celebrarla: nel 1990 Mary Quant è stata premiata dal British Fashion Council, mentre nel 2019 il Victoria & Albert Museum di Londra le dedicò l’omaggio più grande, una retrospettiva. Minigonna o meno, a Mary Quant andrà sempre riconosciuto un grande merito: ci ha regalato abiti per ballare, per correre, per manifestare. Ci ha regalato, in molti sensi, un pizzico di libertà.