Addio a Gina Lollobrigida, il simbolo della femminilità e dell’eleganza italiana È morta a 95 anni Gina Lollobrigida. È stata il simbolo della bellezza e del fascino italiano, un’icona di stile vestita dai più grandi stilisti al mondo che verrà per sempre ricordata per la sua eleganza senza tempo.

A cura di Valeria Paglionico

È morta Gina Lollobrigida, aveva 95 anni e lo scorso settembre era finita in ospedale a causa di una frattura al femore. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sul suo decesso ma la cosa certa è che verrà per sempre ricordata come una delle grandi dive del cinema italiano. Un'intera generazione la ricorda nei panni della Bersagliera, quando riusciva a fare concorrenza a Sophia Loren con la sua bellezza mozzafiato. È stata diretta dai più grandi registi, da Vittorio De Sica a Mario Monicelli, ha lavorato con Humphrey Bogart, John Huston, King Vidor, ottenendo innumerevoli riconoscimenti a livello internazionali, dal David di Donatello al Golden Globe, fino ad arrivare alla stella sulla Hollwyood Walk of Fame. A renderla leggendaria sono stati anche i suoi look: abiti principeschi, gioielli scintillanti, cappellini e guanti, tutti accessori che le hanno permesso di entrare nell'olimpo delle dive internazionali.

Gli stilisti che hanno vestito Gina Lollobrigida

Gina Lollobrigida è stata e sarà per sempre il simbolo della bellezza e del fascino italiano, un'icona di splendore che ha incarnato la femminilità e la sensualità della tipica donna mediterranea, quella con la vita strettissima e le forme generose. Nel corso della carriera non si è fatta notare solo per il suo aspetto estetico ma anche per il suo modo di vestire impeccabile, sofisticato, glamour e principesco.

Gina Lollobrigida da giovane con le spalle nude

È stata vestita dai più grandi sarti della storia del nostro paese, da Emilio Federico Schuberth alle Sorelle Fontana, fino ad arrivare a Capucci e a Sergio Soldano. Ruches, volant, paillettes scintillanti, gonne ampie, vitini da vespa e corsetti aderentissimi che sostengono il seno: gli abiti fatti su misura per la Lollo sono diventati vere e proprie opere d'arte capaci di esaltare il corpo femminile.

La Lollobrigida in versione dea

Gina Lollobrigida, lo stile della diva italiana

A completare lo stile della Lollobrigina non sono mai mancati gli accessori in pieno stile lady degli anni '50. Ha indossato gioielli preziosi e unici realizzati appositamente per lei da Bvlgari, scarpe su misura create dall'artigiano romano Alberto Dal Co’, foulard di seta, cappellini, boa di piume: insomma, tutto il necessario per entrare nell'olimpo delle dive internazionali. La vita stretta era il suo punto forte e non esitava a metterla in risalto con abitini strizzati sopra i fianchi in pieno stile Marilyn Monroe.

Gina Lollobrigida sulla Hollwyood Walk of Fame

Osava spesso con scollature che lasciavano le spalle scoperte, amava i ricami fatti a mano e non disdegnava le pellicce per aggiungere un ulteriore tocco chic ai suoi outfit. È stata tra le muse di Emilio Federico Schuberth, ha collaborato con Christian Dior, ha portato in Italia la moda del turbante abbinato al vestito. Gina è stata tra le prime vere icone fashion del nostro paese e di sicuro il mondo della moda continuerà a ricordarla con affetto e rispetto.