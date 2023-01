Perché nella camera ardente di Gina Lollobrigida ci sono le rose gialle Al Campidoglio è stata allestita la camera ardente per Gina Lollobrigida, morta a 95 anni il 16 gennaio. Per qualche motivo la corona funebre è stata realizzata con rose rosse e gialle?

A cura di Valeria Paglionico

Gina Lollobrigida è morta il 16 gennaio 2023 a 95 anni, lasciando un vuoto immenso nel mondo dello spettacolo. È stata la Bersagliera in Pane amore e fantasia, Esmeralda in Notre Dame de Paris, acrobata in Trapezio, Paolina Bonaparte in Venere imperiale, la donna più bella del mondo nel film con Vittorio Gassman: insomma, la Lollo ha letteralmente fatto la storia del cinema, diventando un'icona di bellezza e di sensualità senza tempo. Non sorprende, dunque, che negli ultimi giorni siano stati moltissimi coloro che l'hanno voluta ricordare con tributi e dediche speciali. Oggi si tengono i funerali alla Chiesa degli artisti, a Roma, ma prima è stata allestita la camera ardente nella sala della Protomoteca al Campidoglio, così che anche le persone "comuni" potessero salutarla per l'ultima volta. Perché la corona dietro al feretro è stata realizzato con rose rosse e gialle?

Gli omaggi floreali a Gina Lollobrigida

La camera ardente al Campidoglio dedicata a Gina Lollobrigida è stata allestita in modo semplice, senza troppi fronzoli, proprio come avrebbe voluto la diva per salutare per l'ultima volta tutti coloro che le hanno voluto bene. Il feretro è stato posizionato al centro della stanza su un tappeto di velluto rosso come da tradizione, mentre sui lati sono state aggiunte delle gigantografia della Lollo da giovane, nelle quali appare meravigliosa con i riccioli definiti e il trucco curato. Gli unici fiori presenti sono le rose, soprattutto quelle rosse, che per tradizione in un contesto funebre vengono considerate un simbolo di rispetto, coraggio e amore.

La camera ardente per Gina Lollobrigida

Cosa sono le rose Gina Lollobrigida

La cosa particolare è che nella corona funebre sono comparse anche delle rose gialle e il motivo di questa scelta è tutt'altro che causale. Stando alle convenzioni, le rose gialle sono il simbolo dell'amicizia ma in questo caso il significato tradizionale non c'entra nulla. Si tratta delle rose Gina Lollobrigida, ovvero di una meravigliosa varietà che è stata dedicata all'iconica diva proprio per rendere omaggio alla sua bellezza. Sono un ibrido di rose Tea Meilland, sono di colore giallo intenso (anche quando vengono recise), misurano 13 cm e hanno 60 petali. La loro peculiarità sta nel fanno che non scoloriscono al sole, emanando sempre un profumo dolce e delicato.