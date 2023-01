I funerali di Gina Lollobrigida in diretta, l’ultimo saluto alla diva del cinema: orario e dove vederli

La diretta dei funerali di Gina Lollobrigida, scomparsa il 16 gennaio all'età di 95 anni, che si terranno oggi nella chiesa degli Artisti sita in piazza del Popolo a Roma. L'orario di inizio dei funerali è alle ore 12.30, ma la diretta del Tg1 inizierà alle ore 12.15. Sarà possibile seguirla in streaming anche su RaiPlay. Alla cerimonia saranno presenti il figlio Andrea Milko Skofic e il nipote Dimitri oltre a tanti amici e colleghi. Incerta la presenza dell'assistente Andrea Piazzolla, che a Repubblica ha dichiarato:

Ho scelto il silenzio, di non farmi vedere. Perché? Perché se fossi andato, avrei dovuto prendere Xavier Rigau a calci nel cu*o, perché Gina questo si aspetterebbe da me. Ma siccome non sono uno che fa queste cose, non andrò al funerale perché non accetto quello che stanno facendo, è una vergogna. Non c'è il minimo rispetto nei confronti di Gina, né da parte del figlio, né del nipote, né di Rigau.