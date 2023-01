Gina Lollobrigida sarà sepolta a Subiaco, il sindaco: “Proporremo di intitolarle una piazza” Il sindaco del comune dove nacque l’attrice propone: “Sarà sepolta momentaneamente all’interno di un loculo comunale e poi spostata in una tomba monumentale che il Comune le ha già dedicato”.

A cura di Andrea Parrella

Il 19 gennaio ci saranno i funerali di Gina Lollobrigida, grande protagonista della storia del cinema e dell'arte italiana, scomparsa all'età di 95 anni. Dopol'ultimo saluto all'attrice, ci sarà il momento della sepoltura, che avverrà a Subiaco, località che ha dato i natali a Gina Lollobrigida. Lo ha fatto sapere il sindaco della cittadina, Domenico Petrini, parlando ai microfoni di RTL 102.5: "Gina Lollobrigida sarà sepolta a Subiaco, sua città di origine. Nel 2000 aveva espresso questa volontà ed il Comune le ha dedicato una tomba monumentale – che in questo momento è in fase di restauro. Quindi sarà sepolta momentaneamente all'interno di un loculo comunale e poi spostata. Ho già sentito suo figlio Milko dopo la morte".

Il monumento non sarà il solo omaggio della città a Gina Lollobrigida, cui nelle intenzioni del sindaco verrà destinata anche una piazza, stando a una proposta che si intende lanciare nell'ambito del consiglio comunale: "In Consiglio comunale arriverà la proposta di intitolazione di una piazza, quella vicina al teatro dove ha mosso i primi passi".

I funerali di Gina Lollobrigida

Si terranno a Roma, presso la chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo, i funerali di Gina Lollobrigida. L'ultimo saluto alla diva italiana sono previsti per giovedì 19 gennaio alle 12.30. La camera ardente sarà invece allestita in Campidoglio presso la sala Protomoteca, sarà aperta al pubblico mercoledì 18 gennaio dalle 10 alle 19 e giovedì 19 gennaio dalle 9.30 alle 11.30.

L'addio a Gina Lollobrigida di Sophia Loren

La morte di Gina Lollobrigida è giunta al culmine di una vita artistica e personale ricca di soddisfazioni e sorprese, ma anche di momenti complessi, come quelli che hanno segnato i suoi ultimi anni, interessati da una vicenda legale difficile e dolorosa che l'ha vista coinvolta. Dopo la sua morte molti i personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura che le hanno reso omaggio, a cominciare da Sophia Loren (per molto tempo descritta come una sua rivale) che con un breve messaggio si è detta "scossa e profondamente addolorata".