L’ex di Piazzolla, factotum di Lollobrigida: “Girava su auto di lusso ma negava i soldi al figlio” Andrea Piazzolla, condannato a tre anni per circonvenzione di incapace, è stato citato in giudizio dalla ex compagna per non aver mai pagato gli alimenti per il figlio.

"Da quando ha conosciuto Gina Lollobrigida mi ha abbandonata, ero al terzo mese di gravidanza ed è scomparso. L’ho visto solo dopo 7 anni, in tribunale. Diceva che non poteva aiutarmi economicamente, che era nullatenente, ma era il tuttofare di Gina Lollobrigida e quando lo incontravo era sempre a bordo di macchine lussuose". Lo ha dichiarato in tribunale Sara Urriera, l'ex compagna di Andrea Piazzolla, l'uomo condannato a tre anni di carcere con l'accusa di essersi appropriato dei beni dell'attrice, morta lo scorso 16 gennaio. Le parole della donna sono riportate da la Repubblica.

Le dichiarazioni di Urriera sono state rese nell'ambito del processo per il mantenimento del figlio che ha avuto dall'uomo diversi anni fa. Piazzolla non ha mai avuto un rapporto col bimbo, e sembra non abbia mai versato gli alimenti. Nonostante la sentenza del giudice civile, l'uomo non ha mai dato nulla alla donna, né gli arretrati né i 300 euro che avrebbe dovuto versare al mese.

"Una volta mi ha proposto un importo però avrei dovuto mettere a tacere ogni cosa – ha dichiarato – Disse che però dovevo fare in fretta perché i soldi li prendeva da Gina Lollobrigida e doveva sbrigarsi prima che arrivasse l'amministratore di sostegno".

L'ex factotum di Gina Lollobrigida è stato condannato a tre anni di reclusione con l'accusa di circonvenzione di incapace nei confronti dell'attrice. In sostanza Piazzolla avrebbe dilapidato il patrimonio di Lollobrigida, dicendo che lei non aveva intenzione di lasciare nulla ai figli. "Quando si sono conosciuti, Lollobrigida aveva un patrimonio di almeno 12 milioni di euro e quando è morta questo patrimonio era praticamente a zero", ha spiegato l'avvocato della famiglia. "Mi sono sempre preso cura di Gina Lollobrigida e l'ho sempre amata", le parole di Piazzolla dopo la sentenza.