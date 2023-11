Condannato Piazzolla, il figlio di Gina Lollobrigida: “In ospedale lei disse ‘ho sbagliato tutto'” Il figlio di Gina Lollobrigida nel corso della trasmissione di Bruno Vespa ‘Cinque Minuti’: “Non potevo parlare liberamente con mia madre e gli hanno raccontato che io la volevo fare internare, ma volevo solo che qualcuno super partes potesse controllare le spese di Piazzolla”.

A cura di Enrico Tata

Andrea Piazzolla è stato condannato a 3 anni di reclusione per circonvenzione di incapace nei confronti di Gina Lollobrigida. La sentenza è stata emessa oggi dal tribunale penale di Roma. Una decisione, quella dei giudici, accolta con soddisfazione dal figlio dell'attrice, Andrea Milko Skofic, che nel corso del programma ‘Cinque Minuti' di Bruno Vespa ha raccontato: "Quando eravamo in ospedale io e Dimitri mio figlio, erano anni che non la vedevo e non la vedeva anche Dimitri, scuoteva la testa non riusciva a parlare, era molto emozionata e ha detto ho sbagliato tutto ho sbagliato tutto".

Il problema, ha aggiunto ancora Skofic, "è che lei non mi faceva più entrare in casa ed ho dovuto fare quell'azione dell'amministratore di sostegno. Non potevo parlare liberamente con mia madre e gli hanno raccontato che io la volevo fare internare, ma volevo solo che qualcuno super partes potesse controllare le spese di Piazzolla".

"Sono soddisfatto, è quello che mi aspettavo, ma questa storia non doveva accadere. Se ci penso agli anni persi con mia madre? Eccome no. Rimpiango tutto il tempo che ho perso, quello che ho perso con mia madre e quello che lei ha perso con me", ha aggiunto ancora il figlio di Gina Lollobrigida dopo la lettura della sentenza.

L'accusa nei confronti di Piazzolla è sostanzialmente quella di aver sottratto gli averi dell'attrice. "Quando si sono conosciuti, Lollobrigida aveva un patrimonio di almeno 12 milioni di euro e quando è morta questo patrimonio era praticamente a zero", ha spiegato l'avvocato della famiglia Lollobrigida. Quando l'amministratore di sostegno è arrivato nel 2019, imposto dal figlio a sua madre, il patrimonio ammontava a poche migliiaia di euro,

"Ha detto pubblicamente, tante volte, che il suo desiderio era di non lasciare nulla al figlio", si è sempre difeso Piazzolla. Oggi non era presente in aula, ma i suoi legali hanno fatto sapere che si è detto deluso dalla sentenza: "Mi sono sempre preso cura di Gina Lollobrigida e l'ho sempre amata".