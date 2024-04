video suggerito

Frustava e violentava la figlia di nove anni: padre condannato a dieci anni di carcere La scoperta quando la bambina è andata al pronto soccorso con ferite sulle braccia e sul corpo. I medici hanno chiamato la polizia, scoprendo la rete di abusi e maltrattamenti che si celava dietro la minore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Foto di repertorio

Un uomo è stato condannato a dieci anni di carcere dalla Corte d'Appello di Roma per aver maltrattato e abusato sessualmente della figlia di nove anni. Ora che la sentenza è diventata definitiva, l'uomo è stato trasferito dal reparto di Medicina protetta al carcere di Mammagialla.

La vicenda è riportata da Il Messaggero. I fatti sono avvenuti undici anni fa, nel 2013, quando la bambina aveva nove anni. La piccola era stata portata al pronto soccorso con ferite sulle braccia e sul corpo, segni che hanno immediatamente allertato i medici. Come succede in questi casi, quando si trovano di fronti a una possibile violenza, gli operatori sanitari hanno chiamato subito la polizia, chiedendo di intervenire. Agli agenti la bambina disse che quei segni glieli aveva fatti il padre: "Mi frusta perché non sono brava", ha raccontato alle forze dell'ordine, incredule. Ma le sevizie non finivano lì.

Il genitore, oltre a frustarla, la costringeva a scrivere più di cento volte di seguito "devo essere più brava". La bambina ha raccontato anche che la raggiungeva quando si faceva la doccia, toccandola in modo inopportuno. E così le accuse nei confronti dell'uomo sono aumentate: non più solo maltrattamenti in famiglia, ma anche violenza sessuale aggravata dal vincolo di parentela. Durante il processo sono state confermate tutte le accuse della piccola, ed è emerso un quadro di violenze e maltrattamenti sistematico nei confronti della bambina e della famiglia, che viveva nel terrore a causa dell'uomo.

Il 19 aprile la condanna per lui è diventata definitiva, e dovrà scontare dieci anni di carcere.