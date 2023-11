I cani di Gina Lollobrigida vanno in adozione, il figlio: “Cinque pastori tedeschi cercano casa” Due femmine e tre maschi di pastore tedesco cercano nuove famiglie che li adottino. Sono i cani di Gina Lollobrigida, a lanciare l’sos adozione è suo figlio che non può prendersi cura di loro.

I cani di Gina Lollobrigida cercano una nuova famiglia. Si tratta di cinque pastori tedeschi, che sono in adozione. A lanciare l'appello è il figlio dell'attrice Milko Skofic, che spiega di vivere all'estero e di non riuscire a dedicargli tempo e attenzioni. Intervistato da ‘Colpo di coda' in onda su Rai Radio2 condotto da Alessandra Zavoli e Pino Strabioli ha detto: "Non posso seguire i cinque pastori tedeschi che erano di mia madre come meriterebbero, servono adozioni consapevoli". Dunque l'invito ad adottarli.

Gina Lollobrigida "La bersagliera" del cinema italiano morta lunedì 16 gennaio 2023 a Roma all'età di novantacinque anni amava molto gli animali in particolare i suoi cinque cani "sono cresciuto circondato da pastori tedeschi che sorvegliavano la mia carrozzina – continua Milko Skofic – Era come avere tanti baby sitter a quattro zampe: bellissimo". Proprio perché li ama molto ha spiegato di desiderare per loro il meglio: una nuove case e famiglie che li amino, che si prendano cura di loro e che gli diano tutto l'affetto che meritano. I cani di Gina Lollobrigida sono cinque pastori tedeschi, due femmine e tre maschi. Un appello quello del figlio della Lollo che ha susciato reazioni distinte.

Un utente commenta: "Se veramente tua madre amava così tanto i suoi cani e ci sei cresciuto insieme dovresti prenderti cura di loro fino alla fine. Gli animali non sono oggetti di cui disfarsi perché non si ha più tempo". Altri apprezzano l'appello con l'impegno di cercare loro una nuova casa assicurandosi che stiano bene: "Pur essendo una cosa triste cedere cani, comunque questa famiglia è responsabile e onesta: non può prendersene cura e succede, ma allo stesso tempo sta facendo del tutto per dar loro una sistemazione sicura, affinché non finiscano in canile".