Sophia Loren commenta la scomparsa di Gina Lollobrigida: “Sono scossa e addolorata” Sophia Loren ha commentato la scomparsa di Gina Lollobrigida ai microfoni dell’Ansa, dicendosi “scossa e addolorata” per la dipartita della grande attrice.

A cura di Ilaria Costabile

Sophia Loren ha commentato la scomparsa della collega Gina Lollobrigida ai microfoni dell'Ansa. L'attrice, scomparsa nella mattina di lunedì 16 gennaio, è stata una delle più grandi interpreti del cinema italiano e tra le due grandi dive si racconta che ci sia sempre stata una presunta rivalità.

Le parole di Sophia Loren

"Sono scossa e profondamente addolorata" queste le parole di Sophia Loren, che ha dichiarato di non sentirsi pronta ad aggiungere altro, ancora "incredula" per l'accaduto. La presunta rivalità tra le due dive del cinema, nacque per gli episodi di "Pane, amore e…" che vedevano Gina Lollobrigida protagonista dei primi due film, che l'avevano resa una diva indiscussa in Italia, ma per il terzo capitolo con la regia di Dino Risi, fu scelta proprio l'attrice partenopea. L'ostilità tra le due, probabilmente, non è mai stata reale, ma si è trattato di proposte cinematografiche rifiutate dall'una e accettate dall'altra che hanno poi aumentato questa presunta rivalità. D'altro canto, in tarda età, si sono ritrovate anche a recitare l'una accanto all'altra.

Gina Lollobrigida scomparsa a 95 anni

Gina Lollobrigida si è spenta all'età di 95 anni a Roma, ne danno notizia persone vicine alla diva. Ha iniziato giovanissima la carriera nel mondo dello spettacolo, dove ha esordito a soli 17 anni a teatro, per poi continuare ben presto al cinema e accettando in seguito anche di lavorare per la televisione. Parallelamente alla sua carriera ha sempre coltivato le sue più grandi passioni come la fotografia e l'arte, essendosi diplomata all'Istituto di Belle Arti. Il suo exploit, contrariamente a quanto si possa pensare, è avvenuto prima all'estero che in Italia, ma fuggì dalla gabbia dorata di Hollywood, nonostante le fu proposto un contratto redditizio, per poter essere libera di plasmare il suo lavoro, senza abbandonare la sua personalità.