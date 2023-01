Camera ardente di Gina Lollobrigida in Campidoglio: fan, personaggi di politica e spettacolo In tanti tra amici, conoscenti, fan, personaggi della politica e del mondo dello spettacolo daranno l’ultimo saluto a Gina Lollobrigida. La camera ardente dell’attrice è allestita in Campidoglio.

A cura di Alessia Rabbai

La camera ardente di Gina Lollobrigida

La camera ardente di Gina Lollobrigida è aperta da stamattina, allestita nella Sala della Protomoteca in Campidoglio. L'attrice, tra le icone più amate del cinema italiano, è morta all'età di novantacinque anni a Roma lo scorso lunedì 16 gennaio. In tanti tra amici e conoscenti, personaggi del mondo dello spettacolo e della politica andranno a trovarla. Ma anche tantissimi fan, che non perderanno l'occasione di salutarla. "Il ricordo che vivrà di lei saranno le emozioni che ci ha suscitato attraverso i film in cui ha recitato e ai personaggi che ha interpretato" hanno commentato alcuni suoi ammiratori di vecchia data a Fanpage.it in attesa di entrare.

Presenti questa mattina alla camera ardente in Campidoglio il figlio Andrea Milko Skofic, il nipote Dimitri Skofic, l'ex marito Francesco Javier Rigau e la manager dello spettacolo Tiziana Rocca. A salutare Gina Lollobrigida stamattina c'era anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. I funerali si celebreranno giovedì 19 gennaio alle 12.30 nella Chiesa degli artisti a Piazza del Popolo. Il feretro da quanto si apprende, per volere dell'attrice e della sua famiglia, verrà seppellito nel cimitero di Subiaco, luogo di cui era originaria e dove ha desiderato tornare.

La carriera d'attrice di Gina Lollobrigida

Luigia Lollobrigida, detta Gina, è nata a Subiaco il 4 luglio del 1927 ed è stata un'attrice italiana, tra le più importanti del cinema nostrano e una delle ultime stelle del Novecento cinematografico. Durante la sua lunga e prospera carriera professionale da grandi registi italiani come Vittorio De Sica, Mario Monicelli, Pietro Germi e Mario Soldati. Tra quelli stranieri si annoverano nomi del calibro di Burt Lancaster, Humphrey Bogart, John Huston, King Vidor. Ha esordito con Miss Italia, per poi sfondare sul grande schermo anche Oltreoceano. Celebre la rivalità con l'attrice Sophia Loren. Tra i riconoscimenti che le sono stati conferiti alla carriera si annoverano ben sette David di Donatello, un Golden Globe, due Nastri d'Argento e una stella sulla celebra passeggiata delle stelle, la Hollwyood Walk of Fame.