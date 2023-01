Il cardiologo di Gina Lollobrigida smentisce Rigau: “È arrivato dopo la morte, non le ha parlato” Il cardiologo di Gina Lollobrigida, il dottor Francesco Ruggiero, ha smentito quanto raccontato dall’ex marito della diva, Francisco Javier Rigau, che aveva dichiarato di essere riuscito ad incontrarla prima che lei spirasse e fosse riuscito a salutarla.

Dopo la scomparsa di Gina Lollobrigida, l'ex marito Francisco Javier Rigau, ha rivelato di essere stato al suo fianco prima che lei spirasse e di averla salutata quando era ancora cosciente, dicendosi contento per aver avuto quest'ultimo regalo. La realtà, però, sarebbe un'altra e a rivelarla è stato il professor Francesco Ruggiero, medico curante e cardiologo della diva, raggiunto dai microfoni de "La vita in diretta".

Il racconto del medico di Gina Lollobrigida

Il dottore, quindi, smentisce quanto dichiarato dall'imprenditore spagnolo che aveva dichiarato tutt'altro. Il dottor Ruggiero, in clinica al momento del decesso della diva, ha potuto dichiarare con certezza che la donna si è spenta, senza sofferenze, e che l'ex marito è arrivato decisamente molto più tardi di quanto rivelato, anche perché lui stesso è sopraggiunto dalla diva quando, ormai, era già morta:

Sul fatto che si sia spenta serenamente questo lo voglio dire, effettivamente era già incosciente da almeno un paio di giorni, quindi non si è accorta fortunatamente del trapasso finale. Io mi sono dovuto trattenere per una serie di incombenze sanitarie e amministrative che mi spettavano come curante e cardiologo. Il signor Rigau è arrivato circa un’ora e mezza dopo il decesso. Difficilmente posso immaginare che abbia avuto una discussione con Gina a quel punto. Nel momento preciso c’era solo un’amica stretta. Poi è sopraggiunto il figlio e poi io, dopo un quarto d’ora circa.

Cosa aveva detto Rigau

Rigau, invece, aveva raccontato sempre a La vita in Diretta: "Sono arrivato in tempo per salutare Gina viva. Sono contento, anche lei. Lei era cosciente. Lo stesso è successo con il figlio e il nipote. Sono in pace, è partita tranquilla, con il figlio, con il nipote e con me". Inoltre, aveva parlato anche del patrimonio dell'attrice che, a suo avviso, sarebbe ormai dimezzato, sottolineando che le sue dichiarazioni non erano personali, ma volte ad indagare in maniera più approfondita.