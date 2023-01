Giorgia Meloni ai funerali di Gina Lollobrigida: “Un simbolo di eccellenza e intraprendenza” Alla camera ardente in Campidoglio, allestita per Gina Lollobrigida, si è presentata anche Giorgia Meloni. Il Presidente del Consiglio ha omaggiato l’attrice parlando dell’importanza che la sua figura ha avuto per l’Italia e non solo.

A cura di Ilaria Costabile

Ad omaggiare per l'ultima volta Gina Lollobrigida, passando in Campidoglio alla camera ardente, prima dei funerali della diva nella Chiesa degli Artisti a Roma, c'era anche al premier Giorgia Meloni. Il presidente del Consiglio, che ha ammonito i giornalisti accalcatisi al suo fianco per porgerle delle domande, ha poi voluto ricordare l'attrice elogiando le qualità che l'hanno resa un'icona del cinema.

Le parole di Giorgia Meloni

Un omaggio sentito che va ad esaltare la grandezza di un'artista che ha scelto di esprimersi non solo attraverso il cinema, ma anche seguendo le sue più intime passioni, come quella per l'arte e al fotografia. Giorgia Meloni si sofferma, quindi, sulle capacità di Gina Lollobrigida che è stata in tempi non sospetti una donna indipendente e sicura di sé:

Rappresenta il simbolo di un'eccellenza, della cultura italiana, di una grande intraprendenza e della capacita dell'Italia del Dopoguerra di reinventarsi, di scalare ogni tipo di vetta, di entusiasmo e forza d'animo, di una donna che arrivava da un piccolo comune italiano ed è diventata una delle più grandi dive di Hollywood. Si è fatta amare fuori dai confini nazionali, in questi giorni ce ne stiamo rendendo conto. È stata una grande pioniera. Questa Nazione le deve tanto. Se siamo così amati nel mondo, è grazie ai sacrifici e al lavoro di questi nostri ambasciatori. Il mio film preferito? Quando ha fatto la Fata Turchina in Pinocchio, ma se ne potrebbero ricordare tanti.

Il ricordo del ministro Francesco Lollobrigida

I funerali dell'attrice hanno luogo nella Chiesa degli Artisti, a Roma, dove ad aspettarla ci sono fan, oltre che personalità note del mondo dello spettacolo, della cultura, insieme a persone a lei vicine. Anche il Ministro Francesco Lollobrigida si è recato alla camera ardente e ha dichiarato: "Ricordo l'ultimo compleanno che ha festeggiato a Subiaco, era ancora lucida, forte, capace di rappresentare quello che per tutta la vita ha rappresentato come attrice, scultrice, fotografa, riuscendo a rappresentare nel mondo la capacità delle donne italiane di affermarsi partendo da poco". Assicurando, poi, che sarà premura del Governo rendere imperitura la memoria di una grande e poliedrica artista.