I funerali di Gina Lollobrigida saranno trasmessi in diretta su Rai1 giovedì 19 gennaio

I funerali di Gina Lollbrigida, scomparsa a 95 anni il 16 gennaio, si terranno giovedì 19 gennaio presso la Chiesa degli Artisti a Roma e saranno trasmessi in diretta su Rai1 a partire dalle ore 12.15.

I funerali di Gina Lollbrigida, icona del cinema morta lo scorso 16 gennaio all'età di 95 anni, saranno trasmessi giovedì 19 gennaio in diretta su Rai1. La cerimonia funebre avrà inizio alle ore 12.30 e si terrà presso la Chiesa degli Artisti a Roma.

Sarà Rai1 a trasmettere l'ultimo saluto a Gina Lollobrigida con uno speciale del TG1 in onda giovedì 19 gennaio a partire dalle ore 12.15. Il funerale inizierà alle 12.30 e sarà in diretta dalla Chiesa degli Artisti presso Piazza del Popolo a Roma. La rete seguirà la cerimonia funebre fino all'appuntamento con il telegiornale delle 13.30. La puntata di Storie Italiane con Eleonora Daniele si allungherà di circa 20 minuti rispetto all'orario consueto, mentre salterà la puntata di É sempre Mezzogiorno con Antonella Clerici.

“Con la scomparsa di Gina Lollobrigida l’Italia perde una diva di fama planetaria che ha arricchito in modo indimenticabile la storia del cinema italiano", ha esordito l'amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, nell'esprimere il suo cordoglio per la morte dell'attrice. Poi ha continuato:

La ‘donna più bella del mondo’, come fu definita dalla stampa negli anni del suo massimo fulgore, è stata una attrice generosa e versatile, capace di molti registri, nelle sue innumerevoli collaborazioni con i registi più significativi da Cinecittà ad Hollywood. Fuori dal set, ha saputo misurarsi in altri settori delle arti visive, dalla fotografia alla scultura. Oltre ad innumerevoli partecipazioni come ospite nelle trasmissioni Rai, Gina Lollobrigida ha dato vita ad una indimenticabile Fata Turchina nel Pinocchio di Luigi Comencini. Le sue qualità di attrice e il suo esempio di donna volitiva e indipendente conservano un posto centrale nell’immaginario degli Italiani”