Dimitri, nipote di Gina Lollobrigida: “Dopo tanto tempo mi sento vicino a lei, la chiamo nonna” Dimitri Skofic è il nipote di Gina Lollobrigida e, intervistato da Oggi è un altro giorno, ha ricordato con affetto la nonna: “Voleva che la chiamassi ‘Gi’, adesso dentro di me la sto chiamando anche nonna. Mi sento molto vicino a lei”.

A cura di Elisabetta Murina

Dimitri Skofic ha ricordato la nonna Gina Lollobrigida, scomparsa lo scorso 16 gennaio all'età di 95 anni. Ai microfoni di Oggi è un altro giorno, il ragazzo ha parlato dell'attrice, figura di riferimento nel cinema italiano e nella sua vita, dopo 7 anni di silenzio.

Le parole del nipote di Gina Lollobrigida

Intervistato dal giornalista Domenico Marocchi, dopo l'ultima dichiarazione rilasciata nel 2016, Dimitri ha voluto parlare di Gina Lollobrigida, che lui chiamava affettuosamente "Gi" e che negli ultimi tempi stava imparando a chiamare anche nonna: "La chiamavo ‘Gi' perché lei voleva che la chiamassi così, sono sempre stato abituato. Adesso la sto chiamando dentro di me anche nonna".

Dimitri è stato accanto alla nonna negli ultimi mesi della sua vita, dopo un lungo periodo di lontananza. Con la voce quasi rotta per l'emozione, ha confessato di sentirla più vicino a sé proprio ora che se ne è andata: "Negli ultimi mesi sono stato con lei, purtroppo avrei voluto vederla anche in altri momenti. Lo so che sembra strano, ma dopo tanto tempo mi sono sentito molto vicino a lei, il che è assurdo perché se ne è appena andata. Mi sento nipote".

I funerali di Gina Lollobrigida

Sarà Rai1 a trasmettere l'ultimo saluto a Gina Lollobrigida, con uno speciale del TG1 in onda giovedì 19 gennaio a partire dalle ore 12.15. Il funerale inizierà alle 12.30 e sarà in diretta dalla Chiesa degli Artisti presso Piazza del Popolo a Roma. La rete seguirà la cerimonia funebre fino all'appuntamento con il telegiornale delle 13.30. La puntata di Storie Italiane con Eleonora Daniele si allungherà di circa 20 minuti rispetto all'orario consueto, mentre salterà la puntata di É sempre Mezzogiorno con Antonella Clerici. L'artista è morta il 16 gennaio all'età di 95 anni, dopo una lunga carriera nel mondo del cinema e dello spettacolo.