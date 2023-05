Festa Scudetto Napoli 4 giugno, il programma: show al Maradona con Stefano De Martino, schermi in 14 piazze Maxi-schermi anche allo Stadio Maradona, montati sulla pista di atletica. La festa partirà alle ore 21,00, in diretta su Rai Due. Maxi-schermi in 14 piazze della provincia.

A cura di Pierluigi Frattasi

La Festa Scudetto ufficiale del Napoli si terrà il 4 giugno 2023 allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, dove, dopo la partita con la Sampdoria – che inizierà alle 18,30 – ci sarà la premiazione ufficiale con la consegna della coppa, arrivata già negli scorsi giorni ed esposta a piazza dei Martiri. Si potrà seguire l'evento in diretta Tv su Rai Due. Nell'area metropolitana di Napoli ci saranno 14 maxi-schermi in altrettante piazze, come anticipato da Fanpage.it, tra queste anche piazza Municipio. Altri maxi-schermi saranno nei Comuni della provincia. Non ci sarà la Ztl Azzurra, con la chiusura al traffico di auto e moto come avvenuto in occasione di Udinese-Napoli del 4 maggio.

Gli orari della Festa scudetto

La Festa partirà alle ore 21,00 e proseguirà fino alle 24,00 e sarà condotta da Stefano De Martino. Ci saranno i maxi-schermi anche allo Stadio, montati sulla pista di atletica, per agevolare la visione anche agli spettatori dei settori dell'anello inferiore, in questo caso gli schermi saranno installati prima della partita. I biglietti delle Curve inferiori costeranno 5 euro. La corsa per accaparrarsi il ticket è partita alle 15,00 di lunedì 29 maggio: presi d'assalto botteghini, ricevitorie e siti online, con oltre 100mila persone in coda su Ticketone.it. Lo stadio sarà pieno.

De Laurentiis: "Ci saranno tanti cantanti"

Il presidente del Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha confermato a Che tempo che fa, la trasmissione su Rai Tre condotta da Fabio Fazio, domenica 28 maggio, che la festa si terrà allo Stadio Maradona, rivelando anche alcuni dettagli. "Sarà la festa in cui ci sarà la premiazione dello Scudetto – ha detto il patròn azzurro – con la coppa. Ci sarà Stefano De Martino con la sua capacità. Andremo su Rai Due alle 21,02, poi andremo avanti fino a mezzanotte con tanti cantanti e tanti interventi. Uno stadio è sempre molto complicato, non è un teatro".

Il regista dello show sarà Stefano Vicario, noto regista televisivo, che ha diretto tante fiction e trasmissioni di successo, da Bim Bum Bam, Il pranzo è servito, La sai l'ultima?, La corrida, Tira & Molla, Passaparola, Lo show dei record, I migliori anni, Il gatto e la volpe, Tutti per Bruno, I Cesaroni e Avanti un altro!, solo per citarne alcuni. Ancora da definire il parterre degli ospiti, tra i quali ci potrebbero essere Gigi D'Alessio, Clementino e Nino D'Angelo, e tanti altri.

Gli ultimi dettagli della festa del Napoli saranno discussi in una riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in prefettura, che si terrà oggi alle ore 17,00.

La diretta su Dazn e Rai Due

La partita Napoli-Sampdoria del 4 giugno sarà trasmessa in diretta da Dazn dalle ore 18,30. Dalle ore 21,00 inizierà la diretta su Rai Due dello spettacolo dello scudetto. Si comincerà con la consegna della Coppa dello scudetto e delle medaglie alla squadra azzurra, per poi proseguire con la festa di musica e spettacolo al Maradona ideata dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

L'elenco delle piazze con i maxi-schermi

Ci saranno i maxi-schermi in diverse piazze dell'area metropolitana di Napoli per seguire la diretta della premiazione e i festeggiamenti ufficiali del 4 giugno 2023. Di questi, 4 saranno nella città di Napoli, tra i quali in piazza Municipio, mentre è ancora in forse il maxi-schermo in piazza del Plebiscito che potrebbe essere occupata dallo smontaggio del palco del concerto di Gigi D'Alessio. I restanti 10 nelle città della provincia. Per i maxischermi e per l'organizzazione è prevista una spesa di circa 800mila euro su Napoli e provincia che sarà coperta dal Comune e dalla Città Metropolitana. La Questura si occuperà degli aspetti legati alla sicurezza.

Maxischermi a Napoli

Piazza Municipio

Piazza Mercato

Piazza Scampia

Piazza Bagnoli

Piazza del Plebiscito (in forse)

Maxi-schermi nell'area metropolitana di Napoli