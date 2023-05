Napoli-Sampdoria e festa Scudetto 4 giugno, oltre 100mila in coda per i biglietti e folla ai botteghini Caccia ai biglietti per Napoli-Samp del 4 giugno: lunghe file ai botteghini alla Galleria Umberto I e a Corso Secondigliano. Sito Ticketone bloccato più volte.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

È caccia ai biglietti per assistere all'ultima partita di campionato Napoli-Sampdoria, che si terrà domenica 4 giugno allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, alle ore 18,30, e sarà seguita dalle 21,00 dalla Festa ufficiale per il terzo scudetto. Lo spettacolo, condotto da Stefano De Martino, con tantissimi cantanti e ospiti andrà avanti fino a mezzanotte e sarà trasmesso in diretta su Rai Due. Per consentire agli spettatori degli anelli inferiori di goderselo al meglio, il Calcio Napoli allestirà dei maxi-schermi sulla pista di atletica. Anche per questo motivo i biglietti delle curve inferiori costeranno solo 5 euro.

Caccia ai biglietti Napoli-Samp, assalto a ricevitorie e botteghini

Oggi si sono aperte le vendite ed è stata subito caccia al ticket, con grossi disagi sul sito Ticketone.it, dove ci sono in coda oltre 100mila persone e con folla e ressa ai botteghini e alle ricevitorie in tutta la città, dalla Galleria Umberto I a Corso Secondigliano.

Oltre 100mila in fila su Ticketone

Oltre centomila tifosi del Napoli in coda online su Ticketone per provare ad acquistare un biglietto. I biglietti sono stati messi in vendita oggi alle 15 con enormi code che si sono subito verificate e con il sito che ha accusato dei problemi tecnici: "Manutenzione in corso. L'erogazione del sito è momentaneamente sospesa a causa di un intervento tecnico. Stiamo lavorando per tornare online il prima possibile. Ci scusiamo per il disagio" il messaggio comparso a più riprese che annunciava la messa in pausa dello scorrimento della coda.

Oggi è prevista una riunione nella Prefettura di Napoli per definire l'organizzazione dei festeggiamenti e gli aspetti legati alla sicurezza. La partita sarà trasmessa da Dazn, mentre la festa sarà sulla Rai, che trasmetterà anche sui maxischermi previsti dal sindaco Gaetano Manfredi in diverse zone di Napoli e della provincia: piazza Mercato, probabilmente piazza Plebiscito, la piazza di Scampia, Bagnoli. Maxischermi anche Castellammare di Stabia, Giugliano, Nola, Pozzuoli, Bacoli e Portici con una spesa per Napoli e Provincia di 800.000 euro coperta dal Comune del capoluogo e dalla Città Metropolitana.