Festa scudetto il 4 giugno in piazza Plebiscito a Napoli: maxischermi in 14 piazze Passa la linea del sindaco Gaetano Manfredi. Festa ufficiale per lo scudetto anche in piazza, non solo allo Stadio Maradona. Il piano: 4 maxi-schermi in città, 10 in provincia.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Festa scudetto anche in piazza a Napoli domenica 4 giugno, in occasione dell'ultima partita di campionato con la Sampdoria. Ci saranno 4 maxi-schermi a led in piazza a Napoli, per seguire la diretta della festa e della premiazione. Tra queste anche piazza del Plebiscito. Mentre altri 10 maxi-schermi saranno installati nell'area metropolitana di Napoli. Questo il piano al quale si sta lavorando, di concerto con la Prefettura e la Questura. Passa la linea del sindaco Gaetano Manfredi. Manca ancora l'ufficialità, ma, assicurano fonti istituzionali a Fanpage.it, "sono stati fatti grossi passi in avanti". Ci sarà la festa anche nelle piazze.

Festa anche in piazza, non solo allo stadio

Ci sarà anche la festa di popolo, quindi, per omaggiare il terzo tricolore azzurro, dopo 33 anni dall'ultimo. Non solo quella allo Stadio Diego Armando Maradona, per i 50mila fortunati che riusciranno ad accaparrarsi il biglietto, che seguirà la partita di campionato con i blucerchiati. Il tema della festa ufficiale nell'ultimo giorno di campionato 2022-23 sta tenendo banco ormai da settimane, ma sembra essere arrivata la svolta. "Ci saranno i maxi-schermi nelle piazze – confermano fonti ufficiali di Palazzo San Giacomo a Fanpage.it – sono stati fatti grandi passi in avanti in questa direzione. Si lavora per avere i maxi-schermi in 4 piazze della città e in altre 10 della provincia di Napoli".

Negli scorsi giorni anche Gigi D'Alessio era intervenuto sull'argomento, rivelando alcuni retroscena della trattativa. Il grande cantautore partenopeo, infatti, sarà nei prossimi giorni in concerto in piazza del Plebiscito, dove si sta allestendo il palco. Lo show andrà in scena il 26, 27 e 28 maggio e il 2 e 3 giugno prossimi, e sarà trasmesso su Rai Uno il 1 giugno.

Gigi D'Alessio ha rivelato di aver offerto il palco, già pronto, ad Aurelio De Laurentiis per un sesto giorno, quello di domenica 4 giugno. Ma che la proposta sarebbe rimasta in sospeso. Tra i motivi di divergenza anche quello del parterre degli ospiti, secondo quanto raccontato da D'Alessio: il cantante ha detto di aver contattato una 15ina di cantanti napoletani. Mentre DeLa avrebbe voluto un parterre internazionale. Il patròn azzurro ha poi annunciato la festa scudetto solo allo Stadio Maradona, dove ci saranno vari ospiti, tra i quali lo stesso D'Alessio, rivelando di aver invitato anche Fiorello.