Arisa conquista Napoli: alla festa scudetto è una dark lady con i tacchi maxi e il tubino Arisa è stata tra gli ospiti speciali della festa scudetto andata in scena ieri sera al Maradona. Per l’occasione si è trasformata in una dark lady con tubino e maxi tacchi.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera la città di Napoli ha vissuto un momento leggendario: con l'ultima giornata di campionato la squadra guidata da Luciano Spalletti ha vinto lo scudetto, tornando ad aggiudicarsi l'ambito titolo calcistico dopo ben 33 anni di attesa. Era da diverse settimane che il team partenopeo aveva la certezza matematica di essere campione d'Italia, ma solo ieri è andata in scena una spettacolare festa all'interno dello stadio Maradona. Gli ospiti speciali sono stati moltissimi, da Gigi D'Alessio a Emma Marrone, anche se ad attirare le attenzioni del pubblico è stata soprattutto Arisa.

Arisa rende omaggio a Napoli

La cantante è da sempre molto legata alla città di Napoli e non è voluta mancare a un evento tanto importante. Sul palco allestito all'interno dello stadio partenopeo ha intonato una toccante versione di Era de maggio, lasciando il pubblico senza fiato con il suo acuto finale. Ha celebrato lo scudetto non solo cantando in napoletano ma anche aggiungendo al suo look una sciarpetta azzurra portata legata al polso. Per andare sul sicuro in fatto di stile ha puntato sull'eleganza senza tempo del nero, trasformandosi così in una dark lady sensuale e glamour.

Tubino Dolce&Gabbana, collezione Ciao Kim S/S 2023

Chi ha firmato il look di Arisa per la festa scudetto

Per la festa scudetto Arisa si è affidata a Dolce&Gabbana sfoggiando uno degli outfit della collezione Ciao Kim, la linea che la Maison ha realizzato in collaborazione con Kim Kardashian per la Primavera/Estate 2023. Ha indossato un tubino fasciante coperto da diversi strati di tulle drappeggiato, un modello con spalline sottili, scollatura generosa e gonna alla caviglia. Sul lato aveva ricamata un'etichetta con sopra il numero 2001, il simbolo del fatto che si trattava di una Re-Edition di un modello iconico. Per completare il tutto la cantante ha scelto un coprispalle con abbottonatura sul davanti (sempre di Dolce&Gabbana) e un paio di sandali con maxi tacco e plateau. A farla da protagonista, però, è stata la sua splendida voce: Arisa si è riconfermata una delle artiste più talentuose della musica italiana.